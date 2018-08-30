Червиченко: «Если бы «Зенит» приобрел кого-то уровня Халка, было бы неплохо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что «Зенит» обладает слабейшим за последние годы составом.

«Звезд маловато. Если бы «Зенит» приобрел кого-то уровня Халка, было бы неплохо. Но номинальное присутствие звездных ребят не всегда лучший вариант.

Посмотрите на «Ростов», который идет в группе лидеров, на «Оренбург». Разве там есть какие-то игроки, о которых знает весь мир? Их там нет, но они сопротивляются, от «Спартака» у них отставание в 1-3 очка.

Иногда выигрывают не звездные имена, а хороший коллектив и понимание. От этого результат бывает гораздо лучше, чем когда футболисты играют, а одна звезда на поле стоит и чешет бок, и в принципе не очень хочет бегать», – считает Червиченко.

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 15 очков.