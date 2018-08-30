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  • Червиченко: «Если бы «Зенит» приобрел кого-то уровня Халка, было бы неплохо»

Червиченко: «Если бы «Зенит» приобрел кого-то уровня Халка, было бы неплохо»

30 августа 2018, 10:54
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что «Зенит» обладает слабейшим за последние годы составом.

«Звезд маловато. Если бы «Зенит» приобрел кого-то уровня Халка, было бы неплохо. Но номинальное присутствие звездных ребят не всегда лучший вариант.

Посмотрите на «Ростов», который идет в группе лидеров, на «Оренбург». Разве там есть какие-то игроки, о которых знает весь мир? Их там нет, но они сопротивляются, от «Спартака» у них отставание в 1-3 очка.

Иногда выигрывают не звездные имена, а хороший коллектив и понимание. От этого результат бывает гораздо лучше, чем когда футболисты играют, а одна звезда на поле стоит и чешет бок, и в принципе не очень хочет бегать», – считает Червиченко.

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 15 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1535617121
Да купить футболиста уровня Халка или ниже не проблема для "Зенита", только ФФП за глотку держит. Сложней записным "экспертам" и "аналитикам" всея Руси это понять. "Зенит" сейчас будет силён сплочённым коллективом, ( чего давно не было) активной командной игрой, а не тачку возить как ранее и самоотдачей на протяжении всего матча.
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Полная Канистра
1535619279
фурсик вам помощь нужна ? возьмите его к себе в тренерский штат не прогадаете ведь у него опыт есть как ни как б/у презик Спартака
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Sergei26
1535622470
Все хорошо
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Т34
1535622489
У Зенита, слабейший за последние годы состав, если слушать этого клоуна, сильней состава любой команды РПЛ. Звезд, конечно, маловато. Аргентинцы не зазвездились. Надо 5-6 халков, да 3-4-х витселей, вот тогда можно было бы побороться за попадание в Лигу Чемпионов. Во всяком случае одну "звезду" питерцы уже приобрели в свой лагерь, это Червиченко, который, во-первых злейший враг Спартака, а во-вторых - он неравнодушно дышит от одного упоминания о Зените. И про Спартак не забыл, не важно, что не к месту, но как же упустить очередной случай упомянуть про него.
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Дядя Серёжа
1535622876
Ага, эти Халки кругом навалены.
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Мары
1535629075
Червь опять активно лижит В первых он рядах везде Дырку в питерских налижит А затем помрёт в тоске.
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kolyaromashov
1535637169
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал----- https://cutt.ly/2wF6v
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zigbert
1535707750
Состав Зенита по меркам РПЛ выглядит сейчас предпочтительней всех остальных команд.
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