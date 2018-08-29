Червиченко: «Зенит» должен воспользоваться несыгранностью «Спартака» в обороне»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о слабых местах в игре красно-белых, которыми может воспользоваться «Зенит» в предстоящем матче.

«Зенит» должен воспользоваться несыгранностью «Спартака» в обороне. Мы видим, что Мельгарехо до матча хоть и выглядит интересно, но не сказать, что знает свою позицию. Какие-то моменты «пожарит», какие-то играет неплохо, подключается. Рассказов – хороший защитник другого фланга, но молодой. Молодости свойственно ошибаться. А уж как ошибается вратарь, мы все видели в предыдущем матче. Эти моменты надо использовать.

И все будет зависеть от того, кто будет в середине поля. Если Каррера доверит середину Глушакову, то значит, потеряет фланг. Этим тоже можно воспользоваться», – считает Червиченко.

Матч шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в 19:00 по московскому времени.