Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Зенит» должен воспользоваться несыгранностью «Спартака» в обороне»

Червиченко: «Зенит» должен воспользоваться несыгранностью «Спартака» в обороне»

29 августа 2018, 11:31
35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о слабых местах в игре красно-белых, которыми может воспользоваться «Зенит» в предстоящем матче.

«Зенит» должен воспользоваться несыгранностью «Спартака» в обороне. Мы видим, что Мельгарехо до матча хоть и выглядит интересно, но не сказать, что знает свою позицию. Какие-то моменты «пожарит», какие-то играет неплохо, подключается. Рассказов – хороший защитник другого фланга, но молодой. Молодости свойственно ошибаться. А уж как ошибается вратарь, мы все видели в предыдущем матче. Эти моменты надо использовать.

И все будет зависеть от того, кто будет в середине поля. Если Каррера доверит середину Глушакову, то значит, потеряет фланг. Этим тоже можно воспользоваться», – считает Червиченко.

Матч шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 2 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Мельгарехо Лоренцо Рассказов Николай Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1535532220
А то в "Зените" сыгранная защита и там нет проблем. Пока Иванович ещё успевает подчищать, но с быстрыми москвичами и его может не хватить. Тут многое будет зависеть от состава на игру, выбранной тактики и конечно судейства. Но хотелось бы увидеть качественную и интересную игру, а не стыки и бодание игроков.
Ответить
Мары
1535532257
Что ж при Червиченко то Спартак так не играл ? Стратег фуев.Наверно потому, что знающие люди теперь этому не умному человеку даже стадо баранов не доверят.Разбегутся либо по травятся.
Ответить
mialkov
1535534794
Истинный любитель футбола - не меняет свои пристрастия. Червяк своими высказываниями еще раз доказал, что для него Спартак был только источником личной наживы!
Ответить
батог
1535544511
3,14дар!!!
Ответить
oyabun
1535544782
Что ни слово, то глупость.
Ответить
Полная Канистра
1535545882
гадкий злой и тупой чел
Ответить
Боцман59rus
1535546033
Видимо деревянный Мевля и Смольников, у котоого точность навесов хуже даже чем у Комбарова(я думал это невозможно) - пример для подражания.)))
Ответить
a_who
1535554286
Любимейший "экспэрт" редакции г-н Червяк похоже способен оценивать только Спартак. Смотри шире уважаемый !
Ответить
OfaZavr
1535558223
его мнение как всегда очень "ценно". спасибо что не забывает.
Ответить
zigbert
1535558622
Червиченко надо войти в тренерский штаб Зенита. Очень многое можно почерпнуть из его воспаленного мозга.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+