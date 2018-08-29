Селюк – о переходе Яя Туре: «Это не «Вест Хэм» и не «Кристал Пэлас»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, опроверг информацию, согласно которой его клиент продолжит карьеру в «Вест Хэме» или «Кристал Пэлас».

«Это не «Вест Хэм», сто процентов. Яя – чемпион. Последнее место не для него.

И это не «Кристал Пэлас». Ходжсон сказал, что не знает, когда у его игроков дни рождения. Разве Яя может туда перейти?» – написал Селюк в твиттере.

Ранее агент рассказал, что Туре прошел медосмотр в Лондоне и близок к подписанию контракта.