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  • Селюк – о переходе Яя Туре: «Это не «Вест Хэм» и не «Кристал Пэлас»

Селюк – о переходе Яя Туре: «Это не «Вест Хэм» и не «Кристал Пэлас»

29 августа 2018, 08:16
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, опроверг информацию, согласно которой его клиент продолжит карьеру в «Вест Хэме» или «Кристал Пэлас».

«Это не «Вест Хэм», сто процентов. Яя – чемпион. Последнее место не для него.

И это не «Кристал Пэлас». Ходжсон сказал, что не знает, когда у его игроков дни рождения. Разве Яя может туда перейти?» – написал Селюк в твиттере.

Ранее агент рассказал, что Туре прошел медосмотр в Лондоне и близок к подписанию контракта.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Кристал Пэлас Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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la verdad
1535520837
Селюк похоже новый клуб в Лондоне организовал для своего ЯЯ
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Lev Aleks
1535523983
Пафосный тип, а когда туре будет 40 лет он его в Сахалин устроит)
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Cules2013
1535526200
Ну вот как такой неадекват как Селюк вообще хоть чего-то добился в этой жизни? Удивительно, как он ещё не отхватил за свою трепотню. Может и было, но видимо мало) Туре уже пенсионер, и должен быть рад, что его вообще кто-то хочет взять из клубов АПЛ, особенно с его апломбом и запросами по зарплате.
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!ce man
1535527168
Дибил
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OfaZavr
1535527304
неужели Тоттенхэм или Арсенал? про вариант с Челси как-то совсем не вериться.
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zigbert
1535529670
Большой неожиданности в его переходе ожидать не приходится.
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Fju-2
1535533931
Из какой лиги-то хоть лондонский клуб?
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Саша Васин
1535542930
В Лондоне 29 футбольных клубов выступающих в различных лигах
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piligrim1986
1535544193
бирмингем?
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