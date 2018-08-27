Радимов: «Невызов Миранчуков в сборную? Думаю, это психологический момент – добавляйте и все»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о невызове полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в сборную России.

«Черчесов, наверное, не хочет держать Миранчуков на скамейке или ждет от них большего. Может быть, Станислав Саламович таким образом рассчитывает их мотивировать.

Вспомните, что Дзюба творил в Туле, когда его не вызывали. Может быть, он хочет того же самого и от Миранчуков?

В матче предыдущего тура РПЛ с «Анжи» Антон вообще не попал в стартовый состав команды. В таком случае, почему футболист должен получать вызов в сборную, если он не проходит в стартовый состав своей команды?

Думаю, что это психологический момент. Как говорит Черчесов, «мэсседж» невызванным игрокам. Добавляйте и все», – сказал Радимов.

Новый состав сборной России. Очень необычный