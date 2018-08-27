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  • Радимов: «Невызов Миранчуков в сборную? Думаю, это психологический момент – добавляйте и все»

Радимов: «Невызов Миранчуков в сборную? Думаю, это психологический момент – добавляйте и все»

27 августа 2018, 20:38
9

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о невызове полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в сборную России.

«Черчесов, наверное, не хочет держать Миранчуков на скамейке или ждет от них большего. Может быть, Станислав Саламович таким образом рассчитывает их мотивировать.

Вспомните, что Дзюба творил в Туле, когда его не вызывали. Может быть, он хочет того же самого и от Миранчуков?

В матче предыдущего тура РПЛ с «Анжи» Антон вообще не попал в стартовый состав команды. В таком случае, почему футболист должен получать вызов в сборную, если он не проходит в стартовый состав своей команды?

Думаю, что это психологический момент. Как говорит Черчесов, «мэсседж» невызванным игрокам. Добавляйте и все», – сказал Радимов.

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Черчесов Станислав Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Опорник84
1535392173
ЗМС зачем прибавлять, можно почивать на лаврах!
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Рубик Докоян
1535392228
В сборной ни у кого нет постоянной прописки. Надо своей игрой доказывать и заслужить право быть в составе главной команды. А по персоналиям..., это привилегия главного тренера и его видение кто должен играть на какой позиции.
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shinnik
1535393439
Влад был всегда интересен..игрой .поступками.мыслями.действиями..и т.д. теперь и в мудрости не откажешь..
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DOCTOR PENALTY
1535396098
Что-то не складываются отношения у Черчесова с Миранчуками.
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zigbert
1535435298
Возможно это хитрый ход Черчесова ,подразумевая о том что незаменимых игроков нет.
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Garrincha58
1535439425
все по делу Миранчуки и на ЧМ были никакие и сейчас от них толку нет одни диффирамбы им выдают, а они средние игрочишки
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OfaZavr
1535440294
если этот ход вновь сработает значит Черчесов правильно поступил. пусть стараются и доказывают.
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Полная Канистра
1535457759
ему надо чтобы работали или пахали на поле и приносили плоды пока у братьев отдачи нет сникли резко
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