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    ФНЛ. «Краснодар-2» и «Томь» сыграли вничью, в матче два удаления. «Сочи» разгромил «Армавир»

    «Краснодар-2» сыграл вничью с «Томью» в матче 8-го тура ФНЛ – 1:1. На 16-й минуте встречи у гостей был удален полузащитник Ян Казаев, у хозяев на 41-й – хавбек Александр Черников.

    В другом матче «Сочи» забил три безответных мяча «Армавиру» – 3:0.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Армавир – Сочи – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Горбунов, 30; 0:2 – Барсов, 51; 0:3 – Соловьев, 73.

    Краснодар-2 – Томь (Томск) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 43 – Кузьмичев, 58.

    Удаления: Черников, 41 – Казаев, 16.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 06:09

      Да!!! Армавир первый претендент на вылет.Если конечно не будут околофутбольные страстишки.

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