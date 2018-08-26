ФНЛ. «Краснодар-2» и «Томь» сыграли вничью, в матче два удаления. «Сочи» разгромил «Армавир»

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Томью» в матче 8-го тура ФНЛ – 1:1. На 16-й минуте встречи у гостей был удален полузащитник Ян Казаев, у хозяев на 41-й – хавбек Александр Черников.

В другом матче «Сочи» забил три безответных мяча «Армавиру» – 3:0.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Армавир – Сочи – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Горбунов, 30; 0:2 – Барсов, 51; 0:3 – Соловьев, 73.

Краснодар-2 – Томь (Томск) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 43 – Кузьмичев, 58.

Удаления: Черников, 41 – Казаев, 16.

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