Крицюк пропустил от «Оренбурга» и был заменен из-за травмы

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не смог полностью провести матч пятого тура РПЛ против «Оренбурга». На 26 минуте экс-голкипера «Браги» заменили из-за травмы.

Вместо него на поле вышел Андрей Синицын. На момент появления этого футболиста краснодарцы проигрывали в счете.

«Краснодар» ни разу в своей истории не побеждал «Оренбург».