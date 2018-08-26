Крицюк пропустил от «Оренбурга» и был заменен из-за травмы

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Статью исправьте. Вы ерунду тут пишите. Почему Крыцюк пропустил? Он виноват в этом голе или у него из рук свой защитник мяч выбил?
Писатели.
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не смог полностью провести матч пятого тура РПЛ против «Оренбурга». На 26 минуте экс-голкипера «Браги» заменили из-за травмы.
Вместо него на поле вышел Андрей Синицын. На момент появления этого футболиста краснодарцы проигрывали в счете.
«Краснодар» ни разу в своей истории не побеждал «Оренбург».