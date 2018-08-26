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    Крицюк пропустил от «Оренбурга» и был заменен из-за травмы

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не смог полностью провести матч пятого тура РПЛ против «Оренбурга». На 26 минуте экс-голкипера «Браги» заменили из-за травмы.

    Вместо него на поле вышел Андрей Синицын. На момент появления этого футболиста краснодарцы проигрывали в счете.

    «Краснодар» ни разу в своей истории не побеждал «Оренбург».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 августа 2018, 17:31

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      Статью исправьте. Вы ерунду тут пишите. Почему Крыцюк пропустил? Он виноват в этом голе или у него из рук свой защитник мяч выбил?
      Писатели.

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