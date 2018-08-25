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    Кришито презентовал траурную форму. В ней «Дженоа» сыграет с «Эмполи» в память о жертвах трагедии в Генуе

    Капитан «Дженоа» Доменико Кришито представил специальную экипировку на домашний матч второго тура Серии А с «Эмполи».

    Это траурная форма без логотипа спонсора и с черной лентой на груди. Таким образом «Дженоа» почтит память жертв трагедии в Генуе.

    Во вторник, 14 августа, в городе произошло обрушение автомобильного моста, в результате которого погибло несколько десятков человек.

    Встреча «Дженоа» – «Эмполи» состоится в воскресенье, 26 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.

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    Источник: Instagram

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    25.08.2018 12:14
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