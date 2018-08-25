Кришито презентовал траурную форму. В ней «Дженоа» сыграет с «Эмполи» в память о жертвах трагедии в Генуе

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито представил специальную экипировку на домашний матч второго тура Серии А с «Эмполи».

Это траурная форма без логотипа спонсора и с черной лентой на груди. Таким образом «Дженоа» почтит память жертв трагедии в Генуе.

Во вторник, 14 августа, в городе произошло обрушение автомобильного моста, в результате которого погибло несколько десятков человек.

Встреча «Дженоа» – «Эмполи» состоится в воскресенье, 26 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.