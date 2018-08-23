Семак: «Пропущенный гол от «Мольде» может стать проблемой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

«В первом тайме были неплохие моменты, но не забили. Обидно, что и пропустили мяч, похожий на тот, что был в игре с «Уралом». Нужно дорабатывать до конца, подбирать отскоки, для нас это звонок.

Сложно пройти всю дорогу без потерь и сбоев. Пропущенный гол может стать проблемой», – сказал Семак.

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