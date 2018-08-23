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    Семак: «Пропущенный гол от «Мольде» может стать проблемой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Мольде» (3:1).

    «В первом тайме были неплохие моменты, но не забили. Обидно, что и пропустили мяч, похожий на тот, что был в игре с «Уралом». Нужно дорабатывать до конца, подбирать отскоки, для нас это звонок.

    Сложно пройти всю дорогу без потерь и сбоев. Пропущенный гол может стать проблемой», – сказал Семак.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2018 21:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:15

      если не допускать ошибок в обороне в ответной игре то этот пропущенный мяч не должен стать проблемой тем более атака сейчас хорошо действует.

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 08:21

      Счет 3:1 позволяет надеяться на лучшее. Зенит сильней Мольде и нужно только подойти с полной ответственностью к игре в гостях.

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 24 августа 2018, 08:06

      Мне показалось, что есть некоторые проблемы с концентрацией у Лунева. Второй матч подряд косяки с первым пасом ближайшему защитнику. Какая-то тягучая возня с мячом.

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 24 августа 2018, 07:48

      Богданович помнит мольде как игрок

      1
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      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:24

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      -1
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 23 августа 2018, 22:57

      Главное пешком не ходить,а бегать по полю,открыватьца для хорошего паса. Тогда будет все нормально.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 августа 2018, 22:56

      Строже в обороне , обязательно забить первыми -- думаю справимся !!!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 22:34

      В ответке надо будет не столько стараться не пропустить, а поймать на контратаке и забить обязательно. Но в защите надо строже сыграть, не косячить и не привозить, что за нашими защитниками водится порой.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 августа 2018, 21:47

      может стать проблемой???
      Никаких ПРОБЛЕМ.
      Они не для Зенита.
      Случайный гол мёльдовцев для Зенита не помеха.
      Играем спокойно и уверенно, с точным пасом на ход Артёму Дзюбе и Антону Заболотному, а они уже ЗАКАТЯТ и не один!
      Плюс ещё, кто-то из зенитовцев поддержит их голевой почин.
      Желаем Зениту ПОБЕДИТЬ в ответной встрече.
      Поздравляем Зенит с новой волевой победой!
      Есть победные 3:1!
      Отличились Артём Дзюба, Заболотный с первым европейским голом и Мевля.
      Надоело Михе сидеть в обороне и он решил караулись у ворот соперника отскок мяча под конец второго тайма.
      Да так вовремя и по месту, что забил третий гол в ворота соперника.
      Мододцы ПИТЕРЦЫ!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 августа 2018, 21:32

      Не ссы.Твои миллионеры,решат все проблемы..

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > ухоженный крокодил 23 августа 2018, 22:40

      а чего ты так нервничаешь? Реально ссыте,что ли?

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > ухоженный крокодил 24 августа 2018, 05:42

      зачёт. Я тоже..

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