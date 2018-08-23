«Ювентус» заработает в ЛЧ минимум 58,4 миллиона

В текущем сезоне Италию в Лиге чемпионов будут представлять «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Интер».

Местные журналисты подсчитали прибыль клубов от участия в турнире. В худшем случае «Ювентус» получит 58,4 миллиона евро, «Наполи» – 39,5 миллиона, «Интер» и «Рома» – по 38,9 миллиона.

Общий объем средств для участников группового этапа составляет в этом сезоне 1,95 миллиарда евро (в прошлом сезоне эта цифра составляла 1,4 миллиарда).