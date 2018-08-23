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    «Ювентус» заработает в ЛЧ минимум 58,4 миллиона

    В текущем сезоне Италию в Лиге чемпионов будут представлять «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Интер».

    Местные журналисты подсчитали прибыль клубов от участия в турнире. В худшем случае «Ювентус» получит 58,4 миллиона евро, «Наполи» – 39,5 миллиона, «Интер» и «Рома» – по 38,9 миллиона.

    Общий объем средств для участников группового этапа составляет в этом сезоне 1,95 миллиарда евро (в прошлом сезоне эта цифра составляла 1,4 миллиарда).

    Источник: Football Italia

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    23.08.2018 08:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 10:23

      Ну это только предположения, там за очки и стадии бабло идёт, так что, в теории, Договорентус может и меньше всех получить.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 августа 2018, 09:25

      а почему у всех разные цифры?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Jenea83 23 августа 2018, 09:38

      они предполагают что Ювентус больше матчей выиграет и дойдет до финала

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Garrincha58 23 августа 2018, 10:14

      Это наихудший вариант, значит он предполагает не выход Юве из группы.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Jenea83 23 августа 2018, 10:15

      Рейтинг клубов, позиция в прошлом чемпионате, если чесно тоже интересно.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ItalianFootball 23 августа 2018, 10:58

      да наихудший 0 очков и почти 59М не хило)) нашим и не снилось ))

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > Garrincha58 23 августа 2018, 11:23

      Но в теме не предположение а четко написано ЗАРАБОТАЕТ))

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 августа 2018, 09:13

      мда

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 августа 2018, 08:45

      Это походу за групповой этап (так как никто не знает кто пройдёт дальше), тогда почему прибыли разные у всех клубов?
      И да...там за победу, ничью и проигрыш разные бонусы...бывало Юве и с тремя ничьими из группы выходил, как прибыль то посчитали...?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > ВикторВВ 23 августа 2018, 08:59

      В статье написано, что у клубов есть, так называемый, исторический рейтинг за последние 10 лет, и Юве там в топ-6, благодаря этому и получит больше всех итальянских клубов.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм > ВикторВВ 23 августа 2018, 09:01

      тут видимо от продажи билетов еще и прочее)

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > ВикторВВ 30 августа 2018, 16:44

      да логично что считаю 3 домашние игры в группе, сколько продано билетов, они ж явно дороже чем на серию А и прочее. Плюс получка за рекламу в лч явно больше, тупо за 6 матчей такая прибыль, независимо от исхода этих матчей

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