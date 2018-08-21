Хедира может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов «ПСЖ».

Нынешний контракт немца истекает в конце нынешнего сезона. И с приходом Эмре Джана главный тренер Массимилиано Аллегри может предоставлять ему меньше игрового времени.

Парижане считают Хедиру идеальной кратковременной заменой для Адриана Рабьо. Соглашение француза также рассчитано до лета 2019 года и к нему проявляет интерес «Барселона».

Тем не менее, «Ювентус» дал понять «ПСЖ», что Хедира находится на грани подписания нового контракта. Ожидается, что договор с хавбеком будет продлен на один год.