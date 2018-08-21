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    Хедира может продолжить карьеру в «ПСЖ»

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов «ПСЖ».

    Нынешний контракт немца истекает в конце нынешнего сезона. И с приходом Эмре Джана главный тренер Массимилиано Аллегри может предоставлять ему меньше игрового времени.

    Парижане считают Хедиру идеальной кратковременной заменой для Адриана Рабьо. Соглашение француза также рассчитано до лета 2019 года и к нему проявляет интерес «Барселона».

    Тем не менее, «Ювентус» дал понять «ПСЖ», что Хедира находится на грани подписания нового контракта. Ожидается, что договор с хавбеком будет продлен на один год.

    Источник: Football Italia

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    21.08.2018 16:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:25

      У ПСЖ же есть Ласс. Нафига им Сами ?)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 18:14

      Моё мнение, что Хедира уже не соответствует уровню ни Юве, ни ПСЖ, ни сборной Германии. Чем-то похож на Озила, в том плане, что бывает растворяется на поле и играет как-то вяло и скучно.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Cules2013 22 августа 2018, 09:14

      А вот тут уже я с тобой не соглашусь ) В юве в прошлом году он был достаточно "свежим" вариант бокс ту бокс. От давольно прямолинейного играка да еще и совсем не в юном возрасте было интересно наблюдать.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > OBOLEV 22 августа 2018, 09:47

      ава у тебя, конечно)

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