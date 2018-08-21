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  • Евсеев: «По-человечески жалко уходить из «Анжи». Здесь было легко работать»

Евсеев: «По-человечески жалко уходить из «Анжи». Здесь было легко работать»

21 августа 2018, 09:16
7

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев рассказал, что практически не раздумывал над предложением от дальневосточного клуба, выступающего в ФНЛ.

– Долго раздумывали над предложением?

– Нет, совсем недолго. Почти не раздумывал даже.

– Хотелось скорее снова встать у руля клуба, а не просто ассистировать главному тренеру?

– Дело не в этом. В «Анжи» было хорошее время, я работал с хорошей командой. Но поступило предложение, и я решил принять его. На мой взгляд, сейчас это правильный выбор. Тем более с «Анжи» у нас изначально была договоренность: если появится вариант, который меня заинтересует, мы расходимся культурно и по-дружески. Так и произошло.

Мне по-человечески жалко уходить из «Анжи». В Махачкале все, кроме денежных неурядиц, для меня сложилось хорошо. Но это уже вопросы к руководству. С удовольствием работал в такой команде. Несмотря на трудности, в ней теплая, даже семейная атмосфера, все здорово организовано.

Было очень приятно сотрудничать с Адиевым, мы понимали друг друга с полуслова. В «Анжи» мне было легко не только с главным тренером, но и с руководителями клуба.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Анжи Адиев Магомед Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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КЭТиК
1534832854
Денег нет, но вы держитесь там в Анжи.
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ilichkadr
1534834311
Ясный перец, что перспективы в Анжи нет. Остается только рвать и как можно быстрее. Деньги они и в Африке деньги, а всё остальное эмоции, с которыми долго не протянешь.
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lifter025
1534842188
Успехов и удачи тебе!
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prezent2017
1534844209
Правильно сделал, что слинял.
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Caniggia
1534846211
Ну конечно, жалко уходить, ведь в Анжи никто не запрещал орать с лавки "Х.. вам!"
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Отчаянный Пердун
1534858129
Просто слился!!! Григорян в своё время в другой последовательности проследовал. На повышение, а тут непонятно!!!
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Тraumtanzеr
1534966984
Амкар, Анжи, следующий СКА.
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