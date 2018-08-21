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    Евсеев: «По-человечески жалко уходить из «Анжи». Здесь было легко работать»

    Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев рассказал, что практически не раздумывал над предложением от дальневосточного клуба, выступающего в ФНЛ.

    – Долго раздумывали над предложением?

    – Нет, совсем недолго. Почти не раздумывал даже.

    – Хотелось скорее снова встать у руля клуба, а не просто ассистировать главному тренеру?

    – Дело не в этом. В «Анжи» было хорошее время, я работал с хорошей командой. Но поступило предложение, и я решил принять его. На мой взгляд, сейчас это правильный выбор. Тем более с «Анжи» у нас изначально была договоренность: если появится вариант, который меня заинтересует, мы расходимся культурно и по-дружески. Так и произошло.

    Мне по-человечески жалко уходить из «Анжи». В Махачкале все, кроме денежных неурядиц, для меня сложилось хорошо. Но это уже вопросы к руководству. С удовольствием работал в такой команде. Несмотря на трудности, в ней теплая, даже семейная атмосфера, все здорово организовано.

    Было очень приятно сотрудничать с Адиевым, мы понимали друг друга с полуслова. В «Анжи» мне было легко не только с главным тренером, но и с руководителями клуба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.08.2018 09:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2018, 22:43

      Амкар, Анжи, следующий СКА.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 августа 2018, 16:28

      Просто слился!!! Григорян в своё время в другой последовательности проследовал. На повышение, а тут непонятно!!!

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 21 августа 2018, 13:10

      Ну конечно, жалко уходить, ведь в Анжи никто не запрещал орать с лавки "Х.. вам!"

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 12:36

      Правильно сделал, что слинял.

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      Рейтинг: +111

      lifter025 21 августа 2018, 12:03

      Успехов и удачи тебе!

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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 21 августа 2018, 09:51

      Ясный перец, что перспективы в Анжи нет. Остается только рвать и как можно быстрее. Деньги они и в Африке деньги, а всё остальное эмоции, с которыми долго не протянешь.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 августа 2018, 09:27

      Денег нет, но вы держитесь там в Анжи.

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