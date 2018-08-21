Евсеев: «По-человечески жалко уходить из «Анжи». Здесь было легко работать»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Вадим Евсеев рассказал, что практически не раздумывал над предложением от дальневосточного клуба, выступающего в ФНЛ.

– Долго раздумывали над предложением?

– Нет, совсем недолго. Почти не раздумывал даже.

– Хотелось скорее снова встать у руля клуба, а не просто ассистировать главному тренеру?

– Дело не в этом. В «Анжи» было хорошее время, я работал с хорошей командой. Но поступило предложение, и я решил принять его. На мой взгляд, сейчас это правильный выбор. Тем более с «Анжи» у нас изначально была договоренность: если появится вариант, который меня заинтересует, мы расходимся культурно и по-дружески. Так и произошло.

Мне по-человечески жалко уходить из «Анжи». В Махачкале все, кроме денежных неурядиц, для меня сложилось хорошо. Но это уже вопросы к руководству. С удовольствием работал в такой команде. Несмотря на трудности, в ней теплая, даже семейная атмосфера, все здорово организовано.

Было очень приятно сотрудничать с Адиевым, мы понимали друг друга с полуслова. В «Анжи» мне было легко не только с главным тренером, но и с руководителями клуба.