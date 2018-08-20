Спаллетти – о поражении от «Сассуоло»: «Интер» проиграл из-за пенальти»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда проиграла на выезде в первом туре итальянской Серии А «Сассуоло» из-за пенальти и плохого качества поля.

«Соперник хорошо показал себя в контратаках, потому что всегда легче отсиживаться в обороне, ждать и использовать чужие потери. Сложно играть между линиями и совершать передачи в плотной борьбе.

Поле было в очень плохом состоянии. И на игру в пас такое поле влияет гораздо сильнее, чем игра соперника на контратаках.

«Интер» проиграл из-за пенальти, у «Сассуоло» практически не было шансов», – заявил Спаллетти.

Матч первого тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Интер» завершился со счетом 1:0.

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