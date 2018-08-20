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    Спаллетти – о поражении от «Сассуоло»: «Интер» проиграл из-за пенальти»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда проиграла на выезде в первом туре итальянской Серии А «Сассуоло» из-за пенальти и плохого качества поля.

    «Соперник хорошо показал себя в контратаках, потому что всегда легче отсиживаться в обороне, ждать и использовать чужие потери. Сложно играть между линиями и совершать передачи в плотной борьбе.

    Поле было в очень плохом состоянии. И на игру в пас такое поле влияет гораздо сильнее, чем игра соперника на контратаках.

    «Интер» проиграл из-за пенальти, у «Сассуоло» практически не было шансов», – заявил Спаллетти.

    Матч первого тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Интер» завершился со счетом 1:0.

    Новый «Интер» очень хорош. Не смотрите на результат

    Источник: Football Italia

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    20.08.2018 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 августа 2018, 10:59

      Судье спасибо , Интер играл не плохо ....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 августа 2018, 09:54

      Ну да, а то что Андреа Консильи творил чудеса под конец матча - это как бы не считается.

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