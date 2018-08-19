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    РПЛ. «Ростов» разгромил «Енисей», у Сигурдарсона дубль

    «Ростов» обыграл «Енисей» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 4:0. Два мяча забил форвард Бьорн Сигурдарсон, по одному мячу на счету полузащитников Алексея Ионова и Аяза Гулиева.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 31; 2:0 – Сигурдарсон, 35; 3:0 – Ионов, 58; 4:0 – Гулиев, 84.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Щадин, 83), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко (Грицаенко, 66), Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев (Зотов, 46), Костюков, Огуде, Гавазай (Саркисов, 54), Бодул.

    Предупреждения: Вилюш, 57; Скопинцев, 60 – Дугалич, 57; Огуде, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 23:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 10:50

      унизительный результат для Енисея, жаль Аленичева. хотя выглядели они не хуже Ростова. но на ошибках учатся, будет и на его улице праздник. ну а Ростов молодцы, с победой.

      6
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 20 августа 2018, 08:24

      Ростов с крупной победой. Енисей играл нисколько не хуже ,не повезло с реализацией моментов.

      4
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 20 августа 2018, 00:49

      МУЖИКИИ

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 августа 2018, 00:45

      игра весь первый тайм качалась в обе стороны, очевидно, и сезон для дончан будет таким же, вряд ли Ростов выйдет в еврокубки

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > тщмек 19 20 августа 2018, 09:52

      Сезон для всех будет сложный,не только для Дончан!

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > kazak161 20 августа 2018, 10:46

      А в еврокубки выйдут другие

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > тщмек 19 20 августа 2018, 12:22

      Да пусть,лишь бы выиграли хоть что нибудь!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > kazak161 20 августа 2018, 12:24

      Это да, могут в отдельном матче и гранда нагнуть...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 августа 2018, 00:15

      РОСТОВ С ПОБЕДОЙ !!!

      5
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 августа 2018, 00:06

      Ростов конечно классную игру показал!

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 20 августа 2018, 00:01

      Ростов сыграл отлично, и я надеюсь, что это не случай, а игра, которую команде ставит Карпин. Енисей в атаке играл неплохо, но исполнительского мастерства нет и к тому же не везло. А вот в обороне команде Аленичева не хватает опорника и ЦЗ. И это надо было додуматься в межсезонье взять на позицию ЦЗ, Дугалича, который на пару с Шаховым привез половину голов Тосно в прошлом сезоне. Про него даже не сказать, что он теряет позицию потому, что он ее и не держит. За покупку Дугалича Аленичеву жирная 2.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 23:59

      Ростов с победой !
      Ростов должен сказать спасибо Енисею за игру с открытым забралом.
      Игра была равна, но исполнительское мастерство игроков Ростова явно выше игроков Енисея.
      По этому с победой южная столица.!!!

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      Рейтинг: +62

      bol161r 19 августа 2018, 23:57

      Ростов с победой! Неплохая игра, и самое главное результат, жаль за обидную осечку с крыльями, интересно игроки крыльев в игре с локо тоже падали, как подкошенные каждые 3 - 5 мин на протяжении всего матча.

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 19 августа 2018, 23:42

      Всех с хорошей игрой и с отличной победой. Но самое крутое это чувак с ковром !

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