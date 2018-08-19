РПЛ. «Ростов» разгромил «Енисей», у Сигурдарсона дубль

«Ростов» обыграл «Енисей» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 4:0. Два мяча забил форвард Бьорн Сигурдарсон, по одному мячу на счету полузащитников Алексея Ионова и Аяза Гулиева.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 31; 2:0 – Сигурдарсон, 35; 3:0 – Ионов, 58; 4:0 – Гулиев, 84.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Щадин, 83), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Грицаенко, 66), Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев (Зотов, 46), Костюков, Огуде, Гавазай (Саркисов, 54), Бодул.

Предупреждения: Вилюш, 57; Скопинцев, 60 – Дугалич, 57; Огуде, 70.

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