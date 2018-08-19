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РПЛ. «Ростов» разгромил «Енисей», у Сигурдарсона дубль

19 августа 2018, 23:27
22

«Ростов» обыграл «Енисей» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 4:0. Два мяча забил форвард Бьорн Сигурдарсон, по одному мячу на счету полузащитников Алексея Ионова и Аяза Гулиева.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 31; 2:0 – Сигурдарсон, 35; 3:0 – Ионов, 58; 4:0 – Гулиев, 84.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Щадин, 83), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Грицаенко, 66), Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев (Зотов, 46), Костюков, Огуде, Гавазай (Саркисов, 54), Бодул.

Предупреждения: Вилюш, 57; Скопинцев, 60 – Дугалич, 57; Огуде, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Енисей
Комментарии (22)
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a-rakhmatov
1534710526
Отличная игра!....Ростов с важной победой!!!
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slavа0508
1534710622
С победой Ростов!!!!!А сбитый лётчик то оказался совсем не сбитым а не плохо ещё летает.....Валера верим верили и будем верить
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a-rakhmatov
1534710747
Сигурдарсон - красава!!!... возглавил список бомбардиров ))
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Serjoga
1534710838
Левый, левый, левый берег Донаааааааа! Молодцы! Петь хочется! Жду продолжения банкета! Карпин не Кучук! И это радует!
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Рубик Докоян
1534711280
С крупной победой "Ростов" и хорошей игрой. Мой прогноз на 4-й тур по предполагаемым неожиданным результатам почти во всех парах полностью оправдался. И это пока самый результативный тур в чемпионате. Так бы и дальше команды набирали ход и радовали своей игрой.
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Ростов рулит.
1534711348
Всех с хорошей игрой и с отличной победой. Но самое крутое это чувак с ковром !
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Мары
1534712395
Ростов с победой ! Ростов должен сказать спасибо Енисею за игру с открытым забралом. Игра была равна, но исполнительское мастерство игроков Ростова явно выше игроков Енисея. По этому с победой южная столица.!!!
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DIDI 23
1534713332
РОСТОВ С ПОБЕДОЙ !!!
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zigbert
1534742681
Ростов с крупной победой. Енисей играл нисколько не хуже ,не повезло с реализацией моментов.
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OfaZavr
1534751407
унизительный результат для Енисея, жаль Аленичева. хотя выглядели они не хуже Ростова. но на ошибках учатся, будет и на его улице праздник. ну а Ростов молодцы, с победой.
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