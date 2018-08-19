Вратарь «Кьево» – о переломе носа: «Роналду попал так попал»

был игровой эпизод, поправляйся Стефано
Голкипер «Кьево» Стефано Соррентино подвел итоги встречи 1-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:3). Игрок сломал нос в столкновении с нападающим Криштиану Роналду.
«Всем спасибо за поддержку. У нас отличная команда, которая вчера остановилась в шаге от подвига.
А вот Криштиану попал так попал», – подписал итальянец фотографию из больницы.
Напомним, 33-летний Роналду дебютировал за туринский клуб после перехода из «Реала» за 117 миллионов евро. Подробнее о первой игре действующего обладателя «Золотого мяча» в новой команде – в материале «Бомбардира».
GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno!#ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5— Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 19 августа 2018 г.