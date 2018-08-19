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    Вратарь «Кьево» – о переломе носа: «Роналду попал так попал»

    Голкипер «Кьево» Стефано Соррентино подвел итоги встречи 1-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:3). Игрок сломал нос в столкновении с нападающим Криштиану Роналду.

    «Всем спасибо за поддержку. У нас отличная команда, которая вчера остановилась в шаге от подвига.

    А вот Криштиану попал так попал», – подписал итальянец фотографию из больницы.

    Напомним, 33-летний Роналду дебютировал за туринский клуб после перехода из «Реала» за 117 миллионов евро. Подробнее о первой игре действующего обладателя «Золотого мяча» в новой команде – в материале «Бомбардира».

    Источник: Twitter

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    19.08.2018 15:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +706

      111ax 21 августа 2018, 10:21

      был игровой эпизод, поправляйся Стефано

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 августа 2018, 00:18

      Здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 18:59

      ну так это же Роналду он всегда старается во все вложить всю мощь) здоровья Стефано!

      4
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 19 августа 2018, 16:22

      Звучит, как угроза))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 августа 2018, 15:41

      Он попал мячом или ногой заехал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > GoldPlayFIFARus9 19 августа 2018, 16:22

      посмотри моменты кьево-юве 2-3.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > GoldPlayFIFARus9 19 августа 2018, 16:25

      Коленом проверил...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 августа 2018, 15:30

      Теперь Роналду дадут приз"Золотой сломанный нос"...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 19 августа 2018, 15:30

      Херня, по всем армянам так попало и ничего, живут же люди

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > BlackMurder 19 августа 2018, 21:19

      Грузинам тем более

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > OrenburgFC 19 августа 2018, 21:20

      Он нос имеет ввиду

      1
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