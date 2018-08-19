Аллегри: «Жаль, что Роналду не забил. Многое зависит от игроков, которые его окружают»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче 1-го тура Серии А против «Кьево» (3:2). Эта игра стала дебютной для португальца в чемпионате Италии.

«Роналду хорошо выглядел в плане физики, он тренировался с нами только семь дней и очень хорошо справился. Жаль, что он смог забить сегодня.

Многое зависит от игроков, которые окружают его. Роналду несколько раз пробил в створ ворот сегодня, вратарь соперника сделал несколько сейвов, также Криштиану хорошо открывался, но полузащитники не отвечали на это. Такие движения нужно прочитывать из задних линий и доставлять мяч в нужную точку», – сказал Аллегри.

Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол