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    Аллегри: «Жаль, что Роналду не забил. Многое зависит от игроков, которые его окружают»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче 1-го тура Серии А против «Кьево» (3:2). Эта игра стала дебютной для португальца в чемпионате Италии.

    «Роналду хорошо выглядел в плане физики, он тренировался с нами только семь дней и очень хорошо справился. Жаль, что он смог забить сегодня.

    Многое зависит от игроков, которые окружают его. Роналду несколько раз пробил в створ ворот сегодня, вратарь соперника сделал несколько сейвов, также Криштиану хорошо открывался, но полузащитники не отвечали на это. Такие движения нужно прочитывать из задних линий и доставлять мяч в нужную точку», – сказал Аллегри.

    Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол

    Источник: Football Italia

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    19.08.2018 00:39
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