меня люди которые в инстаграмме, вк и т.д почтят память..бесят, хоть Кришито, хоть не знаю дядя Петя из соседнего дома!! чтишь так иди туда и там от души думай и переживай, а не в инсте на диване почесав яйцо почтил.........
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито почтил память жертв трагедии в Генуе.
В своем инстаграме футболист опубликовал фотографию флага Италии с черной лентой. Все это он сопроводил эмодзи в виде сложенных в молитве ладоней.
В вторник, 14 августа, в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста, длина которой составляла 200 метров. По предположению властей, причиной этого могло стать ослабление несущих конструкций.
По информации на сегодняшний день, в результате трагедии погиб 41 человек.
Ранее Кришито сообщил, что находился на мосте за 10 минут до его обрушения.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает