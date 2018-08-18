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    Кришито почтил память жертв трагедии в Генуе

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито почтил память жертв трагедии в Генуе.

    В своем инстаграме футболист опубликовал фотографию флага Италии с черной лентой. Все это он сопроводил эмодзи в виде сложенных в молитве ладоней.

    В вторник, 14 августа, в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста, длина которой составляла 200 метров. По предположению властей, причиной этого могло стать ослабление несущих конструкций.

    По информации на сегодняшний день, в результате трагедии погиб 41 человек.

    Ранее Кришито сообщил, что находился на мосте за 10 минут до его обрушения.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.08.2018 12:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 18 августа 2018, 14:20

      меня люди которые в инстаграмме, вк и т.д почтят память..бесят, хоть Кришито, хоть не знаю дядя Петя из соседнего дома!! чтишь так иди туда и там от души думай и переживай, а не в инсте на диване почесав яйцо почтил.........

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      Рейтинг: +11

      Махнатик 18 августа 2018, 12:42

      Находился на "мосте".

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