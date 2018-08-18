Защитник «Дженоа» Доменико Кришито почтил память жертв трагедии в Генуе.

В своем инстаграме футболист опубликовал фотографию флага Италии с черной лентой. Все это он сопроводил эмодзи в виде сложенных в молитве ладоней.

В вторник, 14 августа, в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста, длина которой составляла 200 метров. По предположению властей, причиной этого могло стать ослабление несущих конструкций.

По информации на сегодняшний день, в результате трагедии погиб 41 человек.

Ранее Кришито сообщил, что находился на мосте за 10 минут до его обрушения.