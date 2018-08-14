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    Кришито чуть не стал жертвой трагедии в Генуе: «Я был на мосту за 10 минут до его обрушения»

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито чуть не стал жертвой трагедии, произошедшей сегодня. Во вторник утром в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста. По информации СМИ, погибли более 20 человек. По словам спасателей, под завалами находятся люди, поэтому итоговое число жертв может возрасти.

    «Это послание для всех тех, кто пишет мне, заботясь обо мне и моей семье... Мы все в порядке, несмотря на то, что находились на мосту ровно за 10 минут до того, как он обрушился.

    Невозможно, чтобы автомобильный мост мог рухнуть таким образом. Вам нужно что-то сделать для этой страны... Люди просто убегают от подобных вещей. Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы кто-то что-то делал... Это отвратительно», – написал Кришито в сториз в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    14.08.2018 17:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:51

      Страшная трагедия. Соболезную.

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 14 августа 2018, 21:17

      Страшная трагедия!Силы духа всем пострадавшим и родным погибших!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 14 августа 2018, 20:28

      Удивительный человек,во время теракта в Петербурге он тоже был неподалёку от места событий...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:45

      доказательство того что такое безобразие возможно в любом месте. повезло Кришито а вот кому-то к сожалению нет...

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 августа 2018, 18:47

      Не только в бывшем СССР...... Людей жалко.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 14 августа 2018, 18:16

      Какой ужасный мост

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 августа 2018, 17:56

      Жеееесть....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 14 августа 2018, 17:50

      Ужас

      1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 августа 2018, 17:35

      так то я тоже был в паре станций от взрыва в метро в Санкт-Петербурге в прошлом году, но делать из этого какой то пиар неуместно

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > acor94 14 августа 2018, 17:45

      Вы о ком?
      Доменико Кришито: я был в нескольких сотнях метров от места теракта в Санкт-Петербурге
      https://www.sport-express.ru/football/rfpl/clubs/news/domeniko-krishito-ya-byl-v-neskolkih-sotnyah-metrov-ot-mesta-terakta-v-sankt-peterburge-1238550/

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BYANKONERI 14 августа 2018, 18:36

      какие деньги вы о чем и кому он их приносит на тарелочке с голубой каемочкой это люди ему приносят приходя смотреть как он играет

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 14 августа 2018, 17:34

      ужас....я думала у них нет такого безобразия

      2
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