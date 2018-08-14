Кришито чуть не стал жертвой трагедии в Генуе: «Я был на мосту за 10 минут до его обрушения»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито чуть не стал жертвой трагедии, произошедшей сегодня. Во вторник утром в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста. По информации СМИ, погибли более 20 человек. По словам спасателей, под завалами находятся люди, поэтому итоговое число жертв может возрасти.

«Это послание для всех тех, кто пишет мне, заботясь обо мне и моей семье... Мы все в порядке, несмотря на то, что находились на мосту ровно за 10 минут до того, как он обрушился.

Невозможно, чтобы автомобильный мост мог рухнуть таким образом. Вам нужно что-то сделать для этой страны... Люди просто убегают от подобных вещей. Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы кто-то что-то делал... Это отвратительно», – написал Кришито в сториз в инстаграме.