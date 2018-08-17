«Зенит» больше не планирует продавать футболистов этим летом

«Зенит» больше не намерен расставаться с футболистами в нынешнее трансферное окно.

Продажа кого-либо из игроков будет возможно только в том случае, если петербуржцы получат очень выгодное предложение.

При этом «Зенит» продолжает работать над приобретениями.

Этим летом клуб из Санкт-Петербурга покинули Эмилиано Ригони («Аталанта», аренда), Иван Новосельцев («Анжи», аренда), Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), Дмитрий Полоз («Рубин», аренда), Артур Юсупов («Ростов»), Доменико Кришито (истек контракт), Александр Рязанцев (расторг контракт) и Виктор Файзулин (завершил карьеру).

Из аренды вернулись Артема Дзюба, Олег Шатов, Эрнани и Роберт Мак. Входящих трансферов «Зенит» пока не совершал.