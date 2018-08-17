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«Зенит» больше не планирует продавать футболистов этим летом

17 августа 2018, 13:16
15

«Зенит» больше не намерен расставаться с футболистами в нынешнее трансферное окно.

Продажа кого-либо из игроков будет возможно только в том случае, если петербуржцы получат очень выгодное предложение.

При этом «Зенит» продолжает работать над приобретениями.

Этим летом клуб из Санкт-Петербурга покинули Эмилиано Ригони («Аталанта», аренда), Иван Новосельцев («Анжи», аренда), Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), Дмитрий Полоз («Рубин», аренда), Артур Юсупов («Ростов»), Доменико Кришито (истек контракт), Александр Рязанцев (расторг контракт) и Виктор Файзулин (завершил карьеру).

Из аренды вернулись Артема Дзюба, Олег Шатов, Эрнани и Роберт Мак. Входящих трансферов «Зенит» пока не совершал.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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Project Бабангида
1534501950
пару кусков аргентинского балласта можно было бы за борт сбросить
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Мария Мария
1534503976
покупать надо было....прияем Лаксальта или даже получше...а то опять смотреть нечего...опять летай туды-сюды деньги трать...эх-ма))))
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simoron81
1534504138
молодцы
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alexis02lion
1534504585
Тут один вопрос, а кого продали. Большинство в аренду, то есть либо их выкупят, а большая часть вернётся, да и ЗП большинству платит Зенит по ходу сам. Рязанцева залолюало недоверие тренера, ждём его во второй части сезона в составе новчиков этого сезона или одного из лидеров ФНЛ, Кришито сам поехал на родину, Юсупова зачем-то выкупил Валера, про дальневосточника Фазика вообще писать не стоит. Так что никого и не продали по сути то, только в воздух зря слова кидают.
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BRO_football
1534508775
Пора разгонять эту аргентинскую диаспору. Стоят дорого, а толку от них мало.
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matvei_72
1534514778
Эрнани продавать даже со скидкой...
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o33uk
1534516342
Как то громко звучит для клуба который никого не продал)))
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Рубик Докоян
1534517935
Когда научатся покупать, тогда и продавать, наверное тоже смогут, а пока одна аренда и та не всегда удачная...
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