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    «Зенит» больше не планирует продавать футболистов этим летом

    «Зенит» больше не намерен расставаться с футболистами в нынешнее трансферное окно.

    Продажа кого-либо из игроков будет возможно только в том случае, если петербуржцы получат очень выгодное предложение.

    При этом «Зенит» продолжает работать над приобретениями.

    Этим летом клуб из Санкт-Петербурга покинули Эмилиано Ригони («Аталанта», аренда), Иван Новосельцев («Анжи», аренда), Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), Дмитрий Полоз («Рубин», аренда), Артур Юсупов («Ростов»), Доменико Кришито (истек контракт), Александр Рязанцев (расторг контракт) и Виктор Файзулин (завершил карьеру).

    Из аренды вернулись Артема Дзюба, Олег Шатов, Эрнани и Роберт Мак. Входящих трансферов «Зенит» пока не совершал.

    Источник: Sport24

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    17.08.2018 13:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 17:58

      Когда научатся покупать, тогда и продавать, наверное тоже смогут, а пока одна аренда и та не всегда удачная...

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      Рейтинг: +379

      o33uk 17 августа 2018, 17:32

      Как то громко звучит для клуба который никого не продал)))

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      Рейтинг: +945

      matvei_72 17 августа 2018, 17:06

      Эрнани продавать даже со скидкой...

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 августа 2018, 15:26

      Пора разгонять эту аргентинскую диаспору. Стоят дорого, а толку от них мало.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 августа 2018, 14:16

      Тут один вопрос, а кого продали. Большинство в аренду, то есть либо их выкупят, а большая часть вернётся, да и ЗП большинству платит Зенит по ходу сам. Рязанцева залолюало недоверие тренера, ждём его во второй части сезона в составе новчиков этого сезона или одного из лидеров ФНЛ, Кришито сам поехал на родину, Юсупова зачем-то выкупил Валера, про дальневосточника Фазика вообще писать не стоит. Так что никого и не продали по сути то, только в воздух зря слова кидают.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 августа 2018, 14:08

      молодцы

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 14:06

      покупать надо было....прияем Лаксальта или даже получше...а то опять смотреть нечего...опять летай туды-сюды деньги трать...эх-ма))))

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Мария Мария 17 августа 2018, 14:12

      Надо, но тут как-то внезапно жаба задавила. Как Халка с Витселем за рекордную сумму или ту группу аргентинцев под Манчиини это не вопрос, а тут на талантливого и молодого уругвайца денег и не нашлось. Хотя его всё равно трудоустроят и будет лучше, чем в РПЛ играть.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > alexis02lion 17 августа 2018, 14:15

      уже забрал Милан...а мы прощелкали(((

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Мария Мария 17 августа 2018, 14:19

      Так я о том же. Милан видит перспективу и собирает молодых талантов под тренера, а у нас нет будут искать или готовых звёзд, или ещё что-то не понятно, а поедет мало кто в Россию. К нам даже из Аугсбурга или Кьево мало кто поедет сейчас, только вот между Сампдорией и Спартаком контакт налажен и всё. Только в аренду и тех кто не имеет шанса играть в своей команде.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 августа 2018, 13:32

      пару кусков аргентинского балласта можно было бы за борт сбросить

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