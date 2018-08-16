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    Лунин: «Конкуренция с Навасом и Куртуа сделает меня сильнее»

    Новичок «Реала» украинский вратарь Андрей Лунин готов к конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа.

    «Был рад, когда узнал, что меня хочет приобрести «Реал». За этот клуб я болею с детства.

    Что касается конкуренции за место в составе, то она сделает меня сильнее.

    Адаптация в команде проходит постепенно, учу язык. Работаю, тренируюсь», – сказал Лунин.

    19-летний украинец попал в заявку на Суперкубок УЕФА против «Атлетико», но на поле не вышел.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: ТАСС

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    16.08.2018 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 16 августа 2018, 08:36

      Конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа сделает тебя отличным полировщиком скамеек, не более.

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