Лунин: «Конкуренция с Навасом и Куртуа сделает меня сильнее»

Новичок «Реала» украинский вратарь Андрей Лунин готов к конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа.

«Был рад, когда узнал, что меня хочет приобрести «Реал». За этот клуб я болею с детства.

Что касается конкуренции за место в составе, то она сделает меня сильнее.

Адаптация в команде проходит постепенно, учу язык. Работаю, тренируюсь», – сказал Лунин.

19-летний украинец попал в заявку на Суперкубок УЕФА против «Атлетико», но на поле не вышел.

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

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