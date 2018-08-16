Лопетеги – первый за 70 лет тренер «Реала», при котором команда пропустила четыре гола в дебютной игре

Завершился матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (2:4). Встреча стала дебютной официальной для главного тренера сливочных Хулена Лопетеги.

Специалист стал первым за 70 лет руководителем «Реала», при котором команда в стартовой для тренера игре пропустила больше трех мячей.

Половину своих голов «Атлетико» забил в дополнительное время.

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