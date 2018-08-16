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    Лопетеги – первый за 70 лет тренер «Реала», при котором команда пропустила четыре гола в дебютной игре

    Завершился матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (2:4). Встреча стала дебютной официальной для главного тренера сливочных Хулена Лопетеги.

    Специалист стал первым за 70 лет руководителем «Реала», при котором команда в стартовой для тренера игре пропустила больше трех мячей.

    Половину своих голов «Атлетико» забил в дополнительное время.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 01:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 августа 2018, 05:10

      Это ещё начало, Зидан ушел, Роналду тоже следом, теперь вся команда которая Реал имел при этих двух лидеров, будут мстить.Перес будет галстук кусать

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 августа 2018, 01:49

      Да этот отвратительеый тренер , что он с Испанией сделал теперь с Реалом сделает

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 августа 2018, 01:14

      Убирайте его, пока не поздно. Пусть Испанию-U19 тренирует.

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