Лопетеги – первый за 70 лет тренер «Реала», при котором команда пропустила четыре гола в дебютной игре

Это ещё начало, Зидан ушел, Роналду тоже следом, теперь вся команда которая Реал имел при этих двух лидеров, будут мстить.Перес будет галстук кусать
Завершился матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (2:4). Встреча стала дебютной официальной для главного тренера сливочных Хулена Лопетеги.
Специалист стал первым за 70 лет руководителем «Реала», при котором команда в стартовой для тренера игре пропустила больше трех мячей.
Половину своих голов «Атлетико» забил в дополнительное время.
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