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    Черышев: «Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»!

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал свой переход в «Валенсию» на правах аренды сроком до конца сезона.

    «Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»! Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все!» – написал 27-летний футболист в твиттере.

    Права на воспитанника «Реала» принадлежат «Вильярреалу», куда он перешел в июне 2016 года. Статистика Черышева в минувшем клубном сезоне – четыре гола и три результативные передачи в 32 играх всех турниров.

    Хавбек забил четыре мяча в пяти матчах минувшего ЧМ-2018, на котором сборная России дошла до четвертьфинала.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 14:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 21:10

      Удачи Денис.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:45

      пусть в Валенсии у тебя Денис все получиться о чем мечталось все прошлые годы и главное пусть травмы обходят стороной!

      4
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 15 августа 2018, 18:08

      Пошел на повышение. Клуб в Лиге Чемпионов, выше в турнирной таблице в Испании. Добавилась ещё одна команда, за которой интересно будет понаблюдать в Лиге Чемпионов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 августа 2018, 17:20

      удачи Денис!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 15:03

      Желаем полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву больших футбольных успехов в новой команде.
      Очень рады этому переходу.
      Новый стимул для успешных выступлений.
      Радуй нас Денис классными голами в ворота соперников.
      Чем больше, тем ЛУЧШЕ! Вперёд Денис!

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