Черышев: «Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»!

Удачи Денис.
Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал свой переход в «Валенсию» на правах аренды сроком до конца сезона.
«Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»! Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все!» – написал 27-летний футболист в твиттере.
Права на воспитанника «Реала» принадлежат «Вильярреалу», куда он перешел в июне 2016 года. Статистика Черышева в минувшем клубном сезоне – четыре гола и три результативные передачи в 32 играх всех турниров.
Хавбек забил четыре мяча в пяти матчах минувшего ЧМ-2018, на котором сборная России дошла до четвертьфинала.
Muy feliz por esta nueva oportunidad! Gracias @valenciacf Amunt!— Denis Cheryshev (@Cheryshev) 15 августа 2018 г.
Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за всe! pic.twitter.com/GBF0eyRstk