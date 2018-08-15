Черышев: «Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»!

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал свой переход в «Валенсию» на правах аренды сроком до конца сезона.

«Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»! Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все!» – написал 27-летний футболист в твиттере.

Права на воспитанника «Реала» принадлежат «Вильярреалу», куда он перешел в июне 2016 года. Статистика Черышева в минувшем клубном сезоне – четыре гола и три результативные передачи в 32 играх всех турниров.

Хавбек забил четыре мяча в пяти матчах минувшего ЧМ-2018, на котором сборная России дошла до четвертьфинала.