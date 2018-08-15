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Черышев: «Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»!

15 августа 2018, 14:20
5

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал свой переход в «Валенсию» на правах аренды сроком до конца сезона.

«Очень рад новому шансу! Спасибо, «Валенсия»! Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все!» – написал 27-летний футболист в твиттере.

Права на воспитанника «Реала» принадлежат «Вильярреалу», куда он перешел в июне 2016 года. Статистика Черышева в минувшем клубном сезоне – четыре гола и три результативные передачи в 32 играх всех турниров.

Хавбек забил четыре мяча в пяти матчах минувшего ЧМ-2018, на котором сборная России дошла до четвертьфинала.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Вильярреал Валенсия Россия Черышев Денис
Комментарии (5)
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amazonaws
1534334590
Желаем полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву больших футбольных успехов в новой команде. Очень рады этому переходу. Новый стимул для успешных выступлений. Радуй нас Денис классными голами в ворота соперников. Чем больше, тем ЛУЧШЕ! Вперёд Денис!
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h3LL1k
1534342806
удачи Денис!
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Cubinec1989
1534345695
Пошел на повышение. Клуб в Лиге Чемпионов, выше в турнирной таблице в Испании. Добавилась ещё одна команда, за которой интересно будет понаблюдать в Лиге Чемпионов
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OfaZavr
1534347930
пусть в Валенсии у тебя Денис все получиться о чем мечталось все прошлые годы и главное пусть травмы обходят стороной!
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zigbert
1534356633
Удачи Денис.
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