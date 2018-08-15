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    Агент: «Кришито ни с кем не разговаривает, он слишком подавлен из-за трагедии в Генуе»

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего защитника «Зенита» Доменико Кришито, рассказал о состоянии футболиста «Дженоа», который стал свидетелем трагедии с обрушением автомобильного моста в Генуе.

    «С Кришито и его семьей все в порядке, он проезжал по мосту за десять минут до обрушения и стал свидетелем этой ужасной трагедии. К счастью, ничего страшного с ним не произошло. Сам Кришито ни с кем сейчас не разговаривает, он слишком подавлен и хочет побыть с семьей.

    Не верится, что такие катастрофы могут произойти в 2018 году. Спасибо всем за слова поддержки. У Кришито много фанатов в России, мы в Италии действительно чувствуем вашу поддержку, спасибо. Что касается помощи пострадавшим на мосту, то обо всем этом немного позже – сейчас нам нужно прийти в себя после случившегося. Это крайне печальный день для всей Италии», – рассказал Д'Амико.

    Во вторник утром в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста. По информации СМИ, погибли более 20 человек. По словам спасателей, под завалами находятся люди, поэтому итоговое число жертв может возрасти.

    Кришито мог погибнуть в Генуе. Там обрушился автомобильный мост

    Источник: Известия

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    15.08.2018 08:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 22:05

      Я тоже отмечаю второй День рождения 10 июня после 1999г. Ехал на работу и по дороге вышел у ст. метро пл. Мира, купить в аптеке лекарства. Купил зашёл опять в метро и поехал на работу. И уже в новостях узнал, что через 10 минут как я ехал в метро, на выходе обвалился козырёк и были погибшие и пострадавшие.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:28

      Такое не скоро забудется.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 11:52

      Бедолага, сочувствуем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 августа 2018, 11:51

      Каким боком она его коснулась?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 15 августа 2018, 09:01

      Почти со сто процентной вероятностью это сделали, русские по прямому приказу Путина.

      Ps: Почему я эту новость нигде еще не прочел, странно, несовременно, нетрендово.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > artydoc 15 августа 2018, 11:19

      потому что тебе надо идти на другой сайт)) здесь ты по ошибке ))

      2
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      Рейтинг: +183

      artydoc > _Marqella_ 20 августа 2018, 11:57

      У вас с чувством юмора проблемы, мадам!

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 15 августа 2018, 08:34

      не смотря на то что ушёл и зенита, нимб газпрома всё ещё хранит его

      5
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