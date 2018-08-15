Агент: «Кришито ни с кем не разговаривает, он слишком подавлен из-за трагедии в Генуе»

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего защитника «Зенита» Доменико Кришито, рассказал о состоянии футболиста «Дженоа», который стал свидетелем трагедии с обрушением автомобильного моста в Генуе.

«С Кришито и его семьей все в порядке, он проезжал по мосту за десять минут до обрушения и стал свидетелем этой ужасной трагедии. К счастью, ничего страшного с ним не произошло. Сам Кришито ни с кем сейчас не разговаривает, он слишком подавлен и хочет побыть с семьей.

Не верится, что такие катастрофы могут произойти в 2018 году. Спасибо всем за слова поддержки. У Кришито много фанатов в России, мы в Италии действительно чувствуем вашу поддержку, спасибо. Что касается помощи пострадавшим на мосту, то обо всем этом немного позже – сейчас нам нужно прийти в себя после случившегося. Это крайне печальный день для всей Италии», – рассказал Д'Амико.

Во вторник утром в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста. По информации СМИ, погибли более 20 человек. По словам спасателей, под завалами находятся люди, поэтому итоговое число жертв может возрасти.

Кришито мог погибнуть в Генуе. Там обрушился автомобильный мост