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  • Агент: «Кришито ни с кем не разговаривает, он слишком подавлен из-за трагедии в Генуе»

Агент: «Кришито ни с кем не разговаривает, он слишком подавлен из-за трагедии в Генуе»

15 августа 2018, 08:07
8

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего защитника «Зенита» Доменико Кришито, рассказал о состоянии футболиста «Дженоа», который стал свидетелем трагедии с обрушением автомобильного моста в Генуе.

«С Кришито и его семьей все в порядке, он проезжал по мосту за десять минут до обрушения и стал свидетелем этой ужасной трагедии. К счастью, ничего страшного с ним не произошло. Сам Кришито ни с кем сейчас не разговаривает, он слишком подавлен и хочет побыть с семьей.

Не верится, что такие катастрофы могут произойти в 2018 году. Спасибо всем за слова поддержки. У Кришито много фанатов в России, мы в Италии действительно чувствуем вашу поддержку, спасибо. Что касается помощи пострадавшим на мосту, то обо всем этом немного позже – сейчас нам нужно прийти в себя после случившегося. Это крайне печальный день для всей Италии», – рассказал Д'Амико.

Во вторник утром в Генуе обрушилась центральная секция автомобильного моста. По информации СМИ, погибли более 20 человек. По словам спасателей, под завалами находятся люди, поэтому итоговое число жертв может возрасти.

Кришито мог погибнуть в Генуе. Там обрушился автомобильный мост

Источник: Известия
Италия. Серия А Дженоа Кришито Доменико
Комментарии (8)
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Project Бабангида
1534311257
не смотря на то что ушёл и зенита, нимб газпрома всё ещё хранит его
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artydoc
1534312892
Почти со сто процентной вероятностью это сделали, русские по прямому приказу Путина. Ps: Почему я эту новость нигде еще не прочел, странно, несовременно, нетрендово.
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Всем привет, я тут время
1534323082
Каким боком она его коснулась?
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paracetamol
1534323129
Бедолага, сочувствуем.
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zigbert
1534350497
Такое не скоро забудется.
Ответить
Рубик Докоян
1534359921
Я тоже отмечаю второй День рождения 10 июня после 1999г. Ехал на работу и по дороге вышел у ст. метро пл. Мира, купить в аптеке лекарства. Купил зашёл опять в метро и поехал на работу. И уже в новостях узнал, что через 10 минут как я ехал в метро, на выходе обвалился козырёк и были погибшие и пострадавшие.
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