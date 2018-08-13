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  • Агент: «Куртуа пропускал тренировки «Челси», чтобы доказать желание перейти в «Реал»

Агент: «Куртуа пропускал тренировки «Челси», чтобы доказать желание перейти в «Реал»

13 августа 2018, 18:39
11

Кристоф Анроте, агент вратаря «Реала» Тибо Куртуа, рассказал о переходе своего клиента в мадридский клуб из «Челси».

«Реал» сделал предложение, у Тибо появилась возможность уйти. Он беспокоился из-за того, что трансфер может не состояться. В итоге он начал бойкотировать тренировки, чтобы доказать руководству «Челси» свое желание уйти. Это помогло довести переговоры до трансфера.

Куртуа ни в коем случае не хотел оскорбить болельщиков «Челси». Он просто хотел решить ситуацию лучшим образом», – RMC цитирует Анроте.

Сливочные объявили о переходе лучшего вратаря ЧМ-2018 в прошлую среду. Его контракт рассчитан на шесть лет, сумма перехода составила 35 миллионов евро.

Бельгиец пополнил состав синих в 2011 году и за время выступления выиграл с клубом четыре трофея. С 2011 по 2014 год игрок выступал за мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Ранее Анроте сказал, что Куртуа не ушел бы из «Челси», если бы его семья жила в Лондоне, а не Мадриде.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Атлетико Реал Бельгия Куртуа Тибо
Комментарии (11)
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Shotlandets86
1534175096
Очень "правильный" подход от носатого долбокряка.
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Lucky80
1534176193
Теперь он не выйграет ничего
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ЮЗИК
1534176815
Куртуа слабак если так делал
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OfaZavr
1534177392
в первую очередь он решил таким способом ситуацию в лучшую сторону для себя а способ решения выглядит не очень порядочно.
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DOCTOR PENALTY
1534178925
Если он кроме себя любимого не видит ничего, нахера он Реалу???... Через год захочет, например, куда-нибудь в "Анжи", и что???...
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Мария Мария
1534179526
ну кстати себе то тоже хуже сделал...думаю пропуск тренировок плохо сказывается на игровой практике любого спортсмена....для моей дочки например неделя без тренировок никогда не проходит бесследно
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sevenn903
1534180493
Я думаю любой уважающий человек спорта скажет, Мадрид = это клуб, пусть здохнет перес, и лопать, а с клубом навсегда 2004*
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21082014
1534183976
есть контракт.его необходимо соблюдать.а пропуск тренеровок-довольно жалкий и паразитирующий метод доказывания чего либо.по отношению к болельщикам Клуба,за который выступал-поступок не вызывающий никакого уважения.но в материальном мире аспекты совести-вопрос мифологический.
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тигрик
1534188082
Просто лол
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zigbert
1534188850
Жаль что он выбрал такой неподобающий способ.
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