Агент: «Куртуа пропускал тренировки «Челси», чтобы доказать желание перейти в «Реал»

Кристоф Анроте, агент вратаря «Реала» Тибо Куртуа, рассказал о переходе своего клиента в мадридский клуб из «Челси».

«Реал» сделал предложение, у Тибо появилась возможность уйти. Он беспокоился из-за того, что трансфер может не состояться. В итоге он начал бойкотировать тренировки, чтобы доказать руководству «Челси» свое желание уйти. Это помогло довести переговоры до трансфера.

Куртуа ни в коем случае не хотел оскорбить болельщиков «Челси». Он просто хотел решить ситуацию лучшим образом», – RMC цитирует Анроте.

Сливочные объявили о переходе лучшего вратаря ЧМ-2018 в прошлую среду. Его контракт рассчитан на шесть лет, сумма перехода составила 35 миллионов евро.

Бельгиец пополнил состав синих в 2011 году и за время выступления выиграл с клубом четыре трофея. С 2011 по 2014 год игрок выступал за мадридский «Атлетико» на правах аренды.

Ранее Анроте сказал, что Куртуа не ушел бы из «Челси», если бы его семья жила в Лондоне, а не Мадриде.