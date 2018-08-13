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    Агент: «Куртуа пропускал тренировки «Челси», чтобы доказать желание перейти в «Реал»

    Кристоф Анроте, агент вратаря «Реала» Тибо Куртуа, рассказал о переходе своего клиента в мадридский клуб из «Челси».

    «Реал» сделал предложение, у Тибо появилась возможность уйти. Он беспокоился из-за того, что трансфер может не состояться. В итоге он начал бойкотировать тренировки, чтобы доказать руководству «Челси» свое желание уйти. Это помогло довести переговоры до трансфера.

    Куртуа ни в коем случае не хотел оскорбить болельщиков «Челси». Он просто хотел решить ситуацию лучшим образом», – RMC цитирует Анроте.

    Сливочные объявили о переходе лучшего вратаря ЧМ-2018 в прошлую среду. Его контракт рассчитан на шесть лет, сумма перехода составила 35 миллионов евро.

    Бельгиец пополнил состав синих в 2011 году и за время выступления выиграл с клубом четыре трофея. С 2011 по 2014 год игрок выступал за мадридский «Атлетико» на правах аренды.

    Ранее Анроте сказал, что Куртуа не ушел бы из «Челси», если бы его семья жила в Лондоне, а не Мадриде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 18:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 22:34

      Жаль что он выбрал такой неподобающий способ.

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 13 августа 2018, 22:21

      Просто лол

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 13 августа 2018, 21:12

      есть контракт.его необходимо соблюдать.а пропуск тренеровок-довольно жалкий и паразитирующий метод доказывания чего либо.по отношению к болельщикам Клуба,за который выступал-поступок не вызывающий никакого уважения.но в материальном мире аспекты совести-вопрос мифологический.

      5
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      Рейтинг: +40

      sevenn903 13 августа 2018, 20:14

      Я думаю любой уважающий человек спорта скажет, Мадрид = это клуб, пусть здохнет перес, и лопать, а с клубом навсегда 2004*

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 13 августа 2018, 19:58

      ну кстати себе то тоже хуже сделал...думаю пропуск тренировок плохо сказывается на игровой практике любого спортсмена....для моей дочки например неделя без тренировок никогда не проходит бесследно

      1
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 13 августа 2018, 19:48

      Если он кроме себя любимого не видит ничего, нахера он Реалу???... Через год захочет, например, куда-нибудь в "Анжи", и что???...

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > DOCTOR PENALTY 13 августа 2018, 19:57

      точняк))) женится на русской и скажет, мол семья в России поэтому перешел в ЦСКА)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 19:23

      в первую очередь он решил таким способом ситуацию в лучшую сторону для себя а способ решения выглядит не очень порядочно.

      5
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 августа 2018, 19:13

      Куртуа слабак если так делал

      1
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 13 августа 2018, 19:03

      Теперь он не выйграет ничего

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 августа 2018, 18:44

      Очень "правильный" подход от носатого долбокряка.

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