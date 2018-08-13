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    Хомуха: «Ничья с «Енисеем» – неплохой результат для ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха не видит проблем в том, что команда на старте сезона набрала лишь два очка в трех матчах. Он списал это на обновление состава.

    «Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата логичны.

    Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню Премьер-лиги, все у нее будет хорошо. Пока же такие команды, как «Енисей», пользуются проблемами ЦСКА.

    С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью можно считать для них неплохим результатом», – сказал Хомуха.

    Матч третьего тура РПЛ «Енисей» – ЦСКА завершился со счетом 1:1.

    Источник: Известия

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    13.08.2018 08:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 августа 2018, 17:06

      Арсенал забил Ахмата 3 в меньшенстве

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 16:09

      Тем более учитывая, что у Енисея гол забрали и ЦСКА подарили

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 12:08

      Результат неплохой и щедро оплаченный.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 августа 2018, 11:12

      Положа руку на сердце...мы не наиграли и на ничью. А если совсем честно...пеналь нам дали левый...И в штангу они попали и мяч из офсайта или нет ,но забили...Мы должны были проигрывать. Пока нет у нас команды. Но только пока. Думаю что туров через пять будем понимать, на что рассчитывать в этом сезоне...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 09:25

      На большее пока на старте трудно было рассчитывать с таким изменением в составе. На формирование команды нужно время и деньги.

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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow 13 августа 2018, 09:13

      Объективно, сейчас состав ЦСКА слабоват ввиду несыгранности и молодости (по среднему возрасту 4 место с конца всех команд ФНЛ+РПЛ), однако перспективные игроки + молодежка = ЦСКА 2005.
      Надо подождать пару лет и 1-е места придут (глядишь лигу Европы через года возьмемем)

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 августа 2018, 08:50

      Не хватает креативного полузащитника. Тот же Влашич в тройке с Бийолом и Бистровичем будут прекрасным сочетанием. Конечно восстановится Кучаев, но он может быть полезнее в другой роли. На Дзагоева уже сложно рассчитывать. Конструктивной игры в центре не хватает, как воздуха. Остальные элементы игры вполне на терпимом уровне. К тому же и Защитники, и опорники, и Чалов прогрессируют.
      А вот Набабкину места в центре доверять больше не нужно. Он совершенно не способен созидать на приемлемом уровне.

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