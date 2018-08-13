Хомуха: «Ничья с «Енисеем» – неплохой результат для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха не видит проблем в том, что команда на старте сезона набрала лишь два очка в трех матчах. Он списал это на обновление состава.

«Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата логичны.

Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню Премьер-лиги, все у нее будет хорошо. Пока же такие команды, как «Енисей», пользуются проблемами ЦСКА.

С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью можно считать для них неплохим результатом», – сказал Хомуха.

Матч третьего тура РПЛ «Енисей» – ЦСКА завершился со счетом 1:1.