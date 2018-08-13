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Хомуха: «Ничья с «Енисеем» – неплохой результат для ЦСКА»

13 августа 2018, 08:42
8

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха не видит проблем в том, что команда на старте сезона набрала лишь два очка в трех матчах. Он списал это на обновление состава.

«Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата логичны.

Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню Премьер-лиги, все у нее будет хорошо. Пока же такие команды, как «Енисей», пользуются проблемами ЦСКА.

С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью можно считать для них неплохим результатом», – сказал Хомуха.

Матч третьего тура РПЛ «Енисей» – ЦСКА завершился со счетом 1:1.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Енисей Набабкин Кирилл Хомуха Дмитрий
Комментарии (8)
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Viper for CSKA
1534139424
Не хватает креативного полузащитника. Тот же Влашич в тройке с Бийолом и Бистровичем будут прекрасным сочетанием. Конечно восстановится Кучаев, но он может быть полезнее в другой роли. На Дзагоева уже сложно рассчитывать. Конструктивной игры в центре не хватает, как воздуха. Остальные элементы игры вполне на терпимом уровне. К тому же и Защитники, и опорники, и Чалов прогрессируют. А вот Набабкину места в центре доверять больше не нужно. Он совершенно не способен созидать на приемлемом уровне.
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FC CSKA moscow
1534140780
Объективно, сейчас состав ЦСКА слабоват ввиду несыгранности и молодости (по среднему возрасту 4 место с конца всех команд ФНЛ+РПЛ), однако перспективные игроки + молодежка = ЦСКА 2005. Надо подождать пару лет и 1-е места придут (глядишь лигу Европы через года возьмемем)
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Рубик Докоян
1534141531
На большее пока на старте трудно было рассчитывать с таким изменением в составе. На формирование команды нужно время и деньги.
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Чикомас
1534147924
Положа руку на сердце...мы не наиграли и на ничью. А если совсем честно...пеналь нам дали левый...И в штангу они попали и мяч из офсайта или нет ,но забили...Мы должны были проигрывать. Пока нет у нас команды. Но только пока. Думаю что туров через пять будем понимать, на что рассчитывать в этом сезоне...
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prezent2017
1534151309
Результат неплохой и щедро оплаченный.
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Decorhome
1534165768
Тем более учитывая, что у Енисея гол забрали и ЦСКА подарили
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directorpg
1534169179
Арсенал забил Ахмата 3 в меньшенстве
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