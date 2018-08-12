Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виейра: «Балотелли хочет уйти из «Ниццы». Сделаем все, чтобы помочь ему»

    Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Марио Балотелли из команды.

    «Он хочет уйти и вряд ли останется здесь. Нам нужны игроки, которые хотят двигаться дальше с клубом. Это очень сложная ситуация, клуб попытается сделать все, чтобы помочь ему уйти», – сказал Виейра.

    Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Марсель», но трансфер сорвался. Также игрок мог перейти в клуб из Китая.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2018 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 августа 2018, 09:48

      Помочь Марио нет уже возможности,да и смысла тоже..талантлив,но бестолков.иметь такого игрока в команде-проблема для любого тренера.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11