Виейра: «Балотелли хочет уйти из «Ниццы». Сделаем все, чтобы помочь ему»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Марио Балотелли из команды.

«Он хочет уйти и вряд ли останется здесь. Нам нужны игроки, которые хотят двигаться дальше с клубом. Это очень сложная ситуация, клуб попытается сделать все, чтобы помочь ему уйти», – сказал Виейра.

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Марсель», но трансфер сорвался. Также игрок мог перейти в клуб из Китая.