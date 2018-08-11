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    Гончаренко – о ничьей с «Енисеем»: «Нам пришлось очень тяжело. Удаление сыграло большую роль»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1). На 50-й минуте встречи у московского клуба был удален защитник Кирилл Набабкин.

    – Вышла очень тяжелая игра для вас: удаление в начале второго тайма, «Енисей» очень агрессивно выступил. Как вы оцените исход этой встречи?

    – Нам действительно очень тяжело пришлось в этой игре. Прежде всего удаление сыграло большую роль. Было очень тяжело в определенный момент. Однако я благодарен ребятам за самоотдачу и желание, которое они показали на поле.

    – Создалось впечатление, что после удаления команда удачно перестроилась и стала выглядеть острее в атаке?

    – Возможно, это так. Однако стоит отметить, что вместе с этим мы стали оголять зоны в обороне, что приводило к неприятностям у наших ворот. Также нам явно не хватило еще одного свежего футболиста в атаке ближе к концу встречи.

    ЦСКА ужасен. И не только по результату

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2018 19:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 августа 2018, 20:29

      Румынский тренер Гончаренку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 19:58

      Витя, признайся, Гиннер на судью выделил, или ты из своей зарплаты раскошелился?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > prezent2017 11 августа 2018, 20:29

      успокойся. это я судье заплатил..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 11 августа 2018, 19:55

      Гончаренко опять не на ту лошадь поставил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 августа 2018, 19:20

      Походу Гончаренко на выход

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 августа 2018, 19:09

      Господин гинер вы вообще видите что творится ?? Когда действовать будем ?
      Правильно что не купил абонемент на этот сезон. Позорится только

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро > все_будет_AUDI 11 августа 2018, 23:03

      Господин гинер не собирается действовать, потому как развивать клуб, это не в его правилах. Он считает, что достаточно того что он построил стадион и мы должны молиться теперь на него. Гинер, продай клуб, хватит позора!!! Может Усманов купит...

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 августа 2018, 19:08

      Не одного игрока а человек 5

      1
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