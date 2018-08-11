Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1). На 50-й минуте встречи у московского клуба был удален защитник Кирилл Набабкин.

– Вышла очень тяжелая игра для вас: удаление в начале второго тайма, «Енисей» очень агрессивно выступил. Как вы оцените исход этой встречи?

– Нам действительно очень тяжело пришлось в этой игре. Прежде всего удаление сыграло большую роль. Было очень тяжело в определенный момент. Однако я благодарен ребятам за самоотдачу и желание, которое они показали на поле.

– Создалось впечатление, что после удаления команда удачно перестроилась и стала выглядеть острее в атаке?

– Возможно, это так. Однако стоит отметить, что вместе с этим мы стали оголять зоны в обороне, что приводило к неприятностям у наших ворот. Также нам явно не хватило еще одного свежего футболиста в атаке ближе к концу встречи.

ЦСКА ужасен. И не только по результату