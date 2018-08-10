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  • Еременко – после перехода в «Спартак»: «Я усиленно тренировался. Чувствую себя отлично»

Еременко – после перехода в «Спартак»: «Я усиленно тренировался. Чувствую себя отлично»

10 августа 2018, 17:13
15

Полузащитник Роман Еременко дал первое интервью после перехода в «Спартак».

Главный тренер Массимо Каррера поприветствовал футболиста в «красно-белой семье», на что тот ответил «Испытываю радость. Большую радость!».

— Почему вы выбрали 26-й номер?

— Это дата рождения моей средней дочки.

— Как оцениваете свою нынешнюю форму?

— Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.

— Позади уже два тура Премьер-Лиги…

— Мне нравится, как выглядит «Спартак» на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у «Спартака» высокие шансы побороться за золотые медали.

Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был московский ЦСКА. В статусе игрока армейцев в ноябре 2016 года он получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (15)
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Project Бабангида
1533910865
слова "я усиленно тренировался с друзьями в финляндии" так то настораживают
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oyabun
1533911863
Корректно, дружелюбно. Если будет приносить реальную пользу команде, то Добро пожаловать!
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арейская
1533912391
Конечно я не в большом восторге от того что он в "Спартаке", а не в ЦСКА", а то что тренировался все эти несчастные для него два года, верю, даже когда он получил травму, будучи игроком армейцев, после восстановления пришёл в отличной форме, и всё это благодаря его отцу, который, сам в своё время, прошел через всё это, травмы и прочее, под прочим прошу не предусматривать наркотики, просто не оставил сына, помогал, тренировал, даже через не могу, даже через не хочу, результат был, надеюсь и на этот раз будет так-же, хотя этот трансферт я и не одобряю, всё равно считаю предательством, но если начнёт забивать, умирать на поле ради результата своей, теперь уже нынешней команды, прощу...Хотя, по большому счёту, кому надо, моё, среднестатистическое прощение...
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Зенит 12
1533912915
Тренировался и нюхал
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nik55
1533914457
удачи
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Yev
1533917020
Надеюсь что это не пустые слова. Каждый может оступиться, но главное во время взаться за ум, тем более годы идут, надо доработать по максимуму и доказать всем что они ошибались списав тебя.
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zigbert
1533981153
Удачи Роман.
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