Еременко – после перехода в «Спартак»: «Я усиленно тренировался. Чувствую себя отлично»

Полузащитник Роман Еременко дал первое интервью после перехода в «Спартак».

Главный тренер Массимо Каррера поприветствовал футболиста в «красно-белой семье», на что тот ответил «Испытываю радость. Большую радость!».

— Почему вы выбрали 26-й номер?

— Это дата рождения моей средней дочки.

— Как оцениваете свою нынешнюю форму?

— Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.

— Позади уже два тура Премьер-Лиги…

— Мне нравится, как выглядит «Спартак» на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у «Спартака» высокие шансы побороться за золотые медали.

Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был московский ЦСКА. В статусе игрока армейцев в ноябре 2016 года он получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.

Еременко в «Спартаке» – это нормально