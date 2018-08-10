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    Еременко – после перехода в «Спартак»: «Я усиленно тренировался. Чувствую себя отлично»

    Полузащитник Роман Еременко дал первое интервью после перехода в «Спартак».

    Главный тренер Массимо Каррера поприветствовал футболиста в «красно-белой семье», на что тот ответил «Испытываю радость. Большую радость!».

    — Почему вы выбрали 26-й номер?

    — Это дата рождения моей средней дочки.

    — Как оцениваете свою нынешнюю форму?

    — Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.

    — Позади уже два тура Премьер-Лиги…

    — Мне нравится, как выглядит «Спартак» на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у «Спартака» высокие шансы побороться за золотые медали.

    Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был московский ЦСКА. В статусе игрока армейцев в ноябре 2016 года он получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.08.2018 17:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:52

      Удачи Роман.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 августа 2018, 19:03

      Надеюсь что это не пустые слова. Каждый может оступиться, но главное во время взаться за ум, тем более годы идут, надо доработать по максимуму и доказать всем что они ошибались списав тебя.

      3
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      Рейтинг: +8026

      nik55 10 августа 2018, 18:20

      удачи

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 10 августа 2018, 17:55

      Тренировался и нюхал

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 > Зенит 12 10 августа 2018, 18:21

      не суди по себе

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 августа 2018, 17:46

      Конечно я не в большом восторге от того что он в "Спартаке", а не в ЦСКА", а то что тренировался все эти несчастные для него два года, верю, даже когда он получил травму, будучи игроком армейцев, после восстановления пришёл в отличной форме, и всё это благодаря его отцу, который, сам в своё время, прошел через всё это, травмы и прочее, под прочим прошу не предусматривать наркотики, просто не оставил сына, помогал, тренировал, даже через не могу, даже через не хочу, результат был, надеюсь и на этот раз будет так-же, хотя этот трансферт я и не одобряю, всё равно считаю предательством, но если начнёт забивать, умирать на поле ради результата своей, теперь уже нынешней команды, прощу...Хотя, по большому счёту, кому надо, моё, среднестатистическое прощение...

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > арейская 10 августа 2018, 19:30

      я тебя поддержу..

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > арейская 10 августа 2018, 19:54

      Если контракт рассчитан на полгода - врядли он будет умирать на поле)))

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      Рейтинг: +17971

      арейская > за ЦСКА с 1980г 10 августа 2018, 19:58

      Спасибо за понимание, а я-то, думала, поддержки не найду...

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Lester84 10 августа 2018, 20:00

      Посмотрим...

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > арейская 10 августа 2018, 20:01

      на мой взгляд Роман заслужил прощение за то, что совершил раньше и заслужит,как вы сказали, прощение за то,что совершает сейчас.. "Ни что человеческое нам не чуждо.."

      3
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 10 августа 2018, 17:37

      Корректно, дружелюбно. Если будет приносить реальную пользу команде, то Добро пожаловать!

      7
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 10 августа 2018, 17:21

      слова "я усиленно тренировался с друзьями в финляндии" так то настораживают

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Project Бабангида 10 августа 2018, 19:57

      А вдруг он имел в виду финскую баню с друзьями, чтобы потом боевое крещение в бане Глушакова проходить)))

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