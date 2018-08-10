Еременко – после перехода в «Спартак»: «Я усиленно тренировался. Чувствую себя отлично»

Полузащитник Роман Еременко дал первое интервью после перехода в «Спартак».
Главный тренер Массимо Каррера поприветствовал футболиста в «красно-белой семье», на что тот ответил «Испытываю радость. Большую радость!».
— Почему вы выбрали 26-й номер?
— Это дата рождения моей средней дочки.
— Как оцениваете свою нынешнюю форму?
— Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.
— Позади уже два тура Премьер-Лиги…
— Мне нравится, как выглядит «Спартак» на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у «Спартака» высокие шансы побороться за золотые медали.
Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был московский ЦСКА. В статусе игрока армейцев в ноябре 2016 года он получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.
Еременко в «Спартаке» – это нормально