Эзатолахи вернулся в «Ростов» после положительной допинг-пробы, взятой во время ЧМ-2018

Во вчерашней тренировке «Ростова» приняли участие полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи, сообщает «Чемпионат-Ростов».

После матча ЧМ-2018 против сборной Португалии допинг-проба, взятая у Эзатолахи, дала положительный результат. Позже федерация футбола Ирана со ссылкой на ФИФА заявила о том, что в допинг-пробе 21-летнего полузащитника не было найдено следов применения запрещенных веществ.

Прошедший сезон иранец провел в «Амкаре» на правах аренды. В 15 матчах РПЛ он забил один гол.