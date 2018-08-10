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  • Эзатолахи вернулся в «Ростов» после положительной допинг-пробы, взятой во время ЧМ-2018

Эзатолахи вернулся в «Ростов» после положительной допинг-пробы, взятой во время ЧМ-2018

10 августа 2018, 10:51
5

Во вчерашней тренировке «Ростова» приняли участие полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи, сообщает «Чемпионат-Ростов».

После матча ЧМ-2018 против сборной Португалии допинг-проба, взятая у Эзатолахи, дала положительный результат. Позже федерация футбола Ирана со ссылкой на ФИФА заявила о том, что в допинг-пробе 21-летнего полузащитника не было найдено следов применения запрещенных веществ.

Прошедший сезон иранец провел в «Амкаре» на правах аренды. В 15 матчах РПЛ он забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Ростов Иран Эзатолахи Саид
Комментарии (5)
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vladimir-7
1533895626
И, что дальше?
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Чехов на Садовой
1533920934
Он уже 10 дней тренируется по полной программе, ньюсмены , блин...
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deinego77@yandex.ru
1533932945
Баланс для клуба!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
GoLenaStop
1533990086
РОСТСЕЛЬМАШ!!!! Не подведите! Не сливайте! Верю на 100%!
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