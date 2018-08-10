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    Эзатолахи вернулся в «Ростов» после положительной допинг-пробы, взятой во время ЧМ-2018

    Во вчерашней тренировке «Ростова» приняли участие полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи, сообщает «Чемпионат-Ростов».

    После матча ЧМ-2018 против сборной Португалии допинг-проба, взятая у Эзатолахи, дала положительный результат. Позже федерация футбола Ирана со ссылкой на ФИФА заявила о том, что в допинг-пробе 21-летнего полузащитника не было найдено следов применения запрещенных веществ.

    Прошедший сезон иранец провел в «Амкаре» на правах аренды. В 15 матчах РПЛ он забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 10:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 августа 2018, 15:21

      РОСТСЕЛЬМАШ!!!! Не подведите! Не сливайте! Верю на 100%!

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 10 августа 2018, 23:29

      Баланс для клуба!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 10 августа 2018, 20:08

      Он уже 10 дней тренируется по полной программе, ньюсмены , блин...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2018, 13:07

      И, что дальше?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 10 августа 2018, 12:32

      Заголовки на бомбардире создают наркоманы.Лижбы что-то напечатать.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Yurok161 10 августа 2018, 13:08

      ...да и все сообщение тоже они.

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