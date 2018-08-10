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  • Бородюк: «Хиддинк и Адвокат – два единственных тренера, которые говорят о России только положительно»

Бородюк: «Хиддинк и Адвокат – два единственных тренера, которые говорят о России только положительно»

10 августа 2018, 07:19
3

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк тепло отозвался о двух голландских тренерах, которые работал в России – Гусе Хиддинке и Дике Адвокате.

«Общаюсь ли с Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом? Безусловно. Пожалуй, это два единственных тренера, которые говорят о России только положительно. Они говорят, что здесь потрясающие люди, высказываются с неподдельным уважением.

Как говорится, оказались в нужное время в нужном месте, это два классных тренера, что они и доказали, работая в России: Дик «Зениту» очень помог, Гус со сборной успеха добился.

Собираются ли возвращаться? Вряд ли. Люди немолодые. Как говорил сэр Алекс Фергюсон, после 70 надо заканчивать. Хотя исключений много, все индивидуально», – сказал Бородюк.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Хиддинк Гус Адвокат Дик Бородюк Александр
Комментарии (3)
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Вомбат
1533882950
Да Спалетти лизоблюдствовал перед Миллером ("меня можно заменить, и Зенит останется, а Миллера заменить нельзя, иначе не будет ни Зенита ни Газпрома"), ставил Питер по красоте выше Венеции, посадил на лавку Широкова, когда тот назвал фанатов Виража дебилами, а едва вернувшись в Италию начал рассказывать о том какие мы, русские гады.
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за ЦСКА с 1980г
1533919688
это потому,что у них после работы в России, на счету положительный баланс остался..
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zigbert
1533973271
Пожалуй верно - эти голландцы показали себя в России с лучшей стороны.
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