Бородюк: «Хиддинк и Адвокат – два единственных тренера, которые говорят о России только положительно»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк тепло отозвался о двух голландских тренерах, которые работал в России – Гусе Хиддинке и Дике Адвокате.

«Общаюсь ли с Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом? Безусловно. Пожалуй, это два единственных тренера, которые говорят о России только положительно. Они говорят, что здесь потрясающие люди, высказываются с неподдельным уважением.

Как говорится, оказались в нужное время в нужном месте, это два классных тренера, что они и доказали, работая в России: Дик «Зениту» очень помог, Гус со сборной успеха добился.

Собираются ли возвращаться? Вряд ли. Люди немолодые. Как говорил сэр Алекс Фергюсон, после 70 надо заканчивать. Хотя исключений много, все индивидуально», – сказал Бородюк.