Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бородюк: «Хиддинк и Адвокат – два единственных тренера, которые говорят о России только положительно»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк тепло отозвался о двух голландских тренерах, которые работал в России – Гусе Хиддинке и Дике Адвокате.

    «Общаюсь ли с Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом? Безусловно. Пожалуй, это два единственных тренера, которые говорят о России только положительно. Они говорят, что здесь потрясающие люди, высказываются с неподдельным уважением.

    Как говорится, оказались в нужное время в нужном месте, это два классных тренера, что они и доказали, работая в России: Дик «Зениту» очень помог, Гус со сборной успеха добился.

    Собираются ли возвращаться? Вряд ли. Люди немолодые. Как говорил сэр Алекс Фергюсон, после 70 надо заканчивать. Хотя исключений много, все индивидуально», – сказал Бородюк.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2018 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 10:41

      Пожалуй верно - эти голландцы показали себя в России с лучшей стороны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 августа 2018, 19:48

      это потому,что у них после работы в России, на счету положительный баланс остался..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 10 августа 2018, 09:35

      Да Спалетти лизоблюдствовал перед Миллером ("меня можно заменить, и Зенит останется, а Миллера заменить нельзя, иначе не будет ни Зенита ни Газпрома"), ставил Питер по красоте выше Венеции, посадил на лавку Широкова, когда тот назвал фанатов Виража дебилами, а едва вернувшись в Италию начал рассказывать о том какие мы, русские гады.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11