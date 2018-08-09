Отец Еременко: «Роман никого не предавал, у него не было договоренностей с ЦСКА»

Интересно, а кто-бы платил зарплату наркоману два года, если он не
работает все это время? Ну, вообще-то, это не особая потеря для ЦСКА.
Спартак, взял Р.Еременко, чтобы как-то еще ослабить ЦСКА и им он тоже нужен как рыбке зонтик и на самом деле, Еременко будет сидеть на
лавке, в лучшем случае, а так перепродадут куда-нибудь в Анжи, например.
А так, вообще, Р.Еременко предатель и иуда, а что ждать от наркомана,
когда у него в голове туман, ведь сам-то молчит, а подставляет папаню.
Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о том, что игрок нарушил договоренность с ЦСКА, заключив контракт со «Спартаком». По неофициальной информации, соглашение уже подписано.
«Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу. Затем для развития поехал в «Удинезе», сделал себе имя в киевском «Динамо», потом был «Рубин», оттуда он перешел в ЦСКА.
Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то что пишут и говорят, у него не было.
Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает», – сказал Алексей Еременко.
Еременко в «Спартаке» – это нормально