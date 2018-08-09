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  • Отец Еременко: «Роман никого не предавал, у него не было договоренностей с ЦСКА»

Отец Еременко: «Роман никого не предавал, у него не было договоренностей с ЦСКА»

9 августа 2018, 20:47
23

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о том, что игрок нарушил договоренность с ЦСКА, заключив контракт со «Спартаком». По неофициальной информации, соглашение уже подписано.

«Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу. Затем для развития поехал в «Удинезе», сделал себе имя в киевском «Динамо», потом был «Рубин», оттуда он перешел в ЦСКА.

Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то что пишут и говорят, у него не было.

Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает», – сказал Алексей Еременко.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Еременко Роман
Комментарии (23)
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84aivengo
1533837239
болельщикам объясните это...
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tesch
1533837715
так и предполагал, что Гинер себе как всегда роль отца родного прикинул, типа все под контролем. А на самом деле все по-другому.
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CycJIuK
1533837996
Пускай бегает, главное чтобы с пользой. а не как Широков.
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amazonaws
1533838628
Подписание „Спартаком“ Ерёменко это ПЕРЕБОР! Хотя, деньги есть и пусть тратят, а мы посмотрим, а стоит ли наркотическая овчинка выделки. Маленький плюс от перехода в Спартак есть. Дают игроку шанс заиграть и выйти на новый уровень. Только время покажет, как он будет играть. Ерёменко в УЕФА сдали рубиновские, которые раньше заправляли в Рубине, а ранее их отставили от дел. Пришло новое руководство и клуб стал частным. Они знали о пристрастии Ерёменко к наркоте и ездили в УЕФА на поклон с подарками. Результат на лицо! Ерёменко образцово-показательно наказали и на два года отстранили. В Европе массовое употребление футболистами НАРКОТЫ, но УЕФА закрыло на это глаза и замалчивает массовое употребление наркотиков. А Ерёменко наказали потому что он выступал в России. Это произвол чиновников УЕФА!!!
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ruded
1533838832
папаш молчит о том, что к кокаинщику не было никаких штрафных санкций со стороны клуба. Гнида обос***, теперь папу подключил
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Shotlandets86
1533841000
Так или иначе, в Спартак нет дороги из ЦСКА, как и обратно. Это тотальный зашквар. Так что ни одно оправдание не подействует, будут уесосить Ромашку как следует и по делу. Иуд не прощают.
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Lester84
1533841687
Мне понравился абзац:"Никто за это время не платил ему никаких зарплат". То есть чувак, за разрыв контракта которого был уплачен штраф Рубину в несколько мультов, упарывает косяк, из-за которого медным тазом накрывается контракт с ЦСКА, а соответственно им не выполняются обязательства по контракту. Команда остается в разгар сезона без ведущего игрока. При этом ЦСКА в свою очередь Еременко в суде раком не нагибает(как это было например с Чесли и Адрианом Муту). А папаня Еремы обижается, что сынуле зарплату не платили. А за что ему было платить зарплату??? Пусть скажет спасибо, что из его сынули банкрота не сделали. Ху*плет он, а не предатель.
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Опорник84
1533880115
Да это разве срок? За употребление лет пять надо давать с конфискацией! Ну что-бы другим не повадно было!
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vladimir-7
1533893211
Интересно, а кто-бы платил зарплату наркоману два года, если он не работает все это время? Ну, вообще-то, это не особая потеря для ЦСКА. Спартак, взял Р.Еременко, чтобы как-то еще ослабить ЦСКА и им он тоже нужен как рыбке зонтик и на самом деле, Еременко будет сидеть на лавке, в лучшем случае, а так перепродадут куда-нибудь в Анжи, например. А так, вообще, Р.Еременко предатель и иуда, а что ждать от наркомана, когда у него в голове туман, ведь сам-то молчит, а подставляет папаню.
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