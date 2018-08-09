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    Отец Еременко: «Роман никого не предавал, у него не было договоренностей с ЦСКА»

    Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о том, что игрок нарушил договоренность с ЦСКА, заключив контракт со «Спартаком». По неофициальной информации, соглашение уже подписано.

    «Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу. Затем для развития поехал в «Удинезе», сделал себе имя в киевском «Динамо», потом был «Рубин», оттуда он перешел в ЦСКА.

    Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то что пишут и говорят, у него не было.

    Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает», – сказал Алексей Еременко.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: ТАСС

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    09.08.2018 20:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2018, 12:26

      Интересно, а кто-бы платил зарплату наркоману два года, если он не
      работает все это время? Ну, вообще-то, это не особая потеря для ЦСКА.
      Спартак, взял Р.Еременко, чтобы как-то еще ослабить ЦСКА и им он тоже нужен как рыбке зонтик и на самом деле, Еременко будет сидеть на
      лавке, в лучшем случае, а так перепродадут куда-нибудь в Анжи, например.
      А так, вообще, Р.Еременко предатель и иуда, а что ждать от наркомана,
      когда у него в голове туман, ведь сам-то молчит, а подставляет папаню.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 августа 2018, 08:48

      Да это разве срок? За употребление лет пять надо давать с конфискацией! Ну что-бы другим не повадно было!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 августа 2018, 22:08

      Мне понравился абзац:"Никто за это время не платил ему никаких зарплат". То есть чувак, за разрыв контракта которого был уплачен штраф Рубину в несколько мультов, упарывает косяк, из-за которого медным тазом накрывается контракт с ЦСКА, а соответственно им не выполняются обязательства по контракту. Команда остается в разгар сезона без ведущего игрока. При этом ЦСКА в свою очередь Еременко в суде раком не нагибает(как это было например с Чесли и Адрианом Муту). А папаня Еремы обижается, что сынуле зарплату не платили. А за что ему было платить зарплату??? Пусть скажет спасибо, что из его сынули банкрота не сделали. Ху*плет он, а не предатель.

      6
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Lester84 9 августа 2018, 22:48

      верно сказано! платить 2 года бабло, пока Ерема загарает.... морда не треснет???

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      Рейтинг: +706

      111ax > Lester84 10 августа 2018, 08:43

      ну он вроде и не намекает на то, что кто-то должен был платить. По факту никто ничего не платил в это время, об этом он и сказал, подводя к тому, что и у игрока перед ЦСКА не было никаких обязательств уже.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > 111ax 10 августа 2018, 11:07

      Контекст высказывания явно предусматривает что-то типа, если бы платили зарплату, тогда бла-бла-бла ... это предательство. А так это типа аргумент в сторону того, что предательства не было. Обязательства у игрока были по контракту, который он не отработал полностью. Соответственно с него можно было взыскивать за нарушение условий контракта, а это сделано не было. В любом случае - эти рассуждения не меняют ситуации. Иуда переходит в Спартак

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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > вместе с ЦСКА 13 августа 2018, 14:41

      Если игрок нужен,Могли бы договориться.извини Роман,но два года без зарплаты)!не вариант)?но руководство, расторгло контракт!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 9 августа 2018, 21:56

      Так или иначе, в Спартак нет дороги из ЦСКА, как и обратно. Это тотальный зашквар. Так что ни одно оправдание не подействует, будут уесосить Ромашку как следует и по делу. Иуд не прощают.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Shotlandets86 9 августа 2018, 22:51

      срать ему на мнение всяких бурундуков, которые пишут , что в Спартак нет дороги из ЦСКА, как и обратно...
      если ты устроился на завод, на другой дороги нет ??? все у 1 станка или проститутка?))) глянте в зеркало впрочем
      Это его работа и где работать сам решит, не спросит твоего разрешения

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > вместе с ЦСКА 10 августа 2018, 19:36

      Да я то не болельщик ни того клуба, ни другого, мне фиолетово.

      А эта дичь про завод к футболу не относится, совершенно разные вещи. Если у тебя нет футбольных принципов, то ты странный болельщик вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Shotlandets86 13 августа 2018, 22:58

      если не понимаешь , что работа есть работа, то ты странный человек ( или маловозрастной)

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 9 августа 2018, 21:20

      папаш молчит о том, что к кокаинщику не было никаких штрафных санкций со стороны клуба. Гнида обос***, теперь папу подключил

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 августа 2018, 21:17

      Подписание „Спартаком“ Ерёменко это ПЕРЕБОР!
      Хотя, деньги есть и пусть тратят, а мы посмотрим, а стоит ли наркотическая овчинка выделки.
      Маленький плюс от перехода в Спартак есть.
      Дают игроку шанс заиграть и выйти на новый уровень.
      Только время покажет, как он будет играть.
      Ерёменко в УЕФА сдали рубиновские, которые раньше заправляли в Рубине, а ранее их отставили от дел.
      Пришло новое руководство и клуб стал частным.
      Они знали о пристрастии Ерёменко к наркоте и ездили в УЕФА на поклон с подарками.
      Результат на лицо!
      Ерёменко образцово-показательно наказали и на два года отстранили.
      В Европе массовое употребление футболистами НАРКОТЫ, но УЕФА закрыло на это глаза и замалчивает массовое употребление наркотиков.
      А Ерёменко наказали потому что он выступал в России.
      Это произвол чиновников УЕФА!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      CycJIuK 9 августа 2018, 21:06

      Пускай бегает, главное чтобы с пользой. а не как Широков.

      4
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      Рейтинг: +8757

      tesch 9 августа 2018, 21:01

      так и предполагал, что Гинер себе как всегда роль отца родного прикинул, типа все под контролем. А на самом деле все по-другому.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > tesch 9 августа 2018, 21:18

      Е.Гинер ни одного слова не сказал по поводу Р.Еременко и его
      переходе. Не надо сообщать о своих предположениях, как о действительных.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 9 августа 2018, 21:20

      Он в интервью говорил, что у Еременко есть действующий контракт и он после дисквалификации вернется в ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 9 августа 2018, 21:28

      Гинер говорил тогда, когда еще действовал контракт
      и тогда предполагалось возвращение Романа в ЦСКА
      и клуб боролся в суде за снижение наказания Роману.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > bset 9 августа 2018, 22:17

      Мне кажется чето тут не чисто. Гинер все-таки хитрый бизнесмен и тертый калач в сфере футбола. Ни за что не поверю, что он так просто пошел бы на устную договоренность. Ибо футболисты нынче балаболы, а уж наркоманы - так и подавно. Я думаю Еременко что-то знал (возможно те самые слухи про Дзагоева), но молчал. И возможно было какое-то соглашение с Еремой по поводу его возможного возвращения. А когда Ерема надумал возвращаться - возможно ему предложили более худшие финансовые условия, чем было оговорено ранее. Вот он и повелся на кусок пожирнее. Я думаю если после такой подачи ЦСКА никаких телодвижений в плане судов не сделает - значит реально нечисто дело было

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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 9 августа 2018, 23:39

      Насколько я помню, интервью было этой весной. Т.е. когда сроки дисквалификации уже невозможно было изменить. Как раз пошли слухи о том, что Еременко туда собрался, сюда собрался. А Гинер сказал, что есть контракт и Еременко будет осенью в ЦСКА играть. Причем, что интересно, в те же дни Бабаев высказывался, но уже более аккуратно.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Lester84 9 августа 2018, 23:40

      А какие телодвижения можно сделать? Разумеется, нет смысла давать большую зарплату ему. А "месть" в виде штрафных санкций за дисквалификацию, наверное, уже поздно применять. Так что думаю, что просто мирно разойдутся и все.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 10 августа 2018, 12:34

      Р.Бабаев высказывался несколько раз и значительно
      позже Е.Гинера.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 августа 2018, 20:53

      болельщикам объясните это...

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