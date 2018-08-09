Отец Еременко: «Роман никого не предавал, у него не было договоренностей с ЦСКА»

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, прокомментировал информацию о том, что игрок нарушил договоренность с ЦСКА, заключив контракт со «Спартаком». По неофициальной информации, соглашение уже подписано.

«Роман в три года переехал в Финляндию, где научился футболу. Затем для развития поехал в «Удинезе», сделал себе имя в киевском «Динамо», потом был «Рубин», оттуда он перешел в ЦСКА.

Дальше происходит этот инцидент, после чего он отбыл это двухлетнее наказание. Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то что пишут и говорят, у него не было.

Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает», – сказал Алексей Еременко.

Еременко в «Спартаке» – это нормально