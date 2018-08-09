Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне – о Лемаре: «Он может больше угрожать из середины поля, чем в атаке»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от действий новичка команды Тома Лемара в товарищеском матче с «Кальяри» (1:0).

    «У Лемара огромные способности. Он способен внести перевес у штрафной площади.

    Сначала я использовал его ближе к атаке, но потом переместил к центру поля. Он быстро адаптировался, показал уверенность, талант, способности.

    Он все больше привыкает к работе в середине поля, где может больше угрожать, чем в атаке», – сказал Симеоне.

    Лемар пополнил состав «Атлетико» этим летом, перейдя из «Монако».

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2018 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 10:11

      Атлетико грамотно проводит трансферную политику. Вообще, очень качественно клуб выглядит в последние годы. Я бы не сказал, что после двух финалов ЛЧ, матрасы как-то просели и упали. Всё на том же уровне. Симеоне держит команду стабильно сильной.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11