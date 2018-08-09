Симеоне – о Лемаре: «Он может больше угрожать из середины поля, чем в атаке»

Атлетико грамотно проводит трансферную политику. Вообще, очень качественно клуб выглядит в последние годы. Я бы не сказал, что после двух финалов ЛЧ, матрасы как-то просели и упали. Всё на том же уровне. Симеоне держит команду стабильно сильной.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от действий новичка команды Тома Лемара в товарищеском матче с «Кальяри» (1:0).
«У Лемара огромные способности. Он способен внести перевес у штрафной площади.
Сначала я использовал его ближе к атаке, но потом переместил к центру поля. Он быстро адаптировался, показал уверенность, талант, способности.
Он все больше привыкает к работе в середине поля, где может больше угрожать, чем в атаке», – сказал Симеоне.
Лемар пополнил состав «Атлетико» этим летом, перейдя из «Монако».