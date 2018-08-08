Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ханни может покинуть «Спартак» и вернуться в Бельгию

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни может покинуть московский клуб. По информации Voetbalnieuws.be, игроком интересуются клубы из Бельгии и Англии.

    Ранее 27-летний алжирец выразил обеспокоенность тем, что редко попадает в стартовый состав команды.

    Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта».

    В прошлом сезоне полузащитник провел в РПЛ семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2018 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 9 августа 2018, 16:12

      Здесь часто задают вопрос почему Попов, а не Ханни да всё просто Попова года три уже пытаются продать да всё никак(зачем брали),товар надо показывать лицом, игрок сидящий на лавке не вызывает никакого интереса, Попов не плохой игрок, но попал ни туда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:26

      очень жаль конечно если это произойдет, Ханни замечательно себя проявлял и почему его Каррера хотя бы на замену сейчас не выпускает не понятно, даже если форма не оптимальная у него все равно минут 20-30 он точно способен отыграть. вопросов к Каррере становиться все больше.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > OfaZavr 9 августа 2018, 21:48

      Все точно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 08:44

      Сейчас трудно судить - помог бы Ханни в игре с ПАОКом? Сезон еще только начинается. Найдется и ему место.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 9 августа 2018, 07:28

      отличный футболист. иногда не понимаю Массимо...
      Интересно, как понять его слова. играют те. кто в лучшей форме....
      Если он про физуху... тогда печалька...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 августа 2018, 23:58

      Да уж, Софьян начал понимать куда попал. А свинки сейчас с минусами налетят, как в прошлой новости об этом. Правда глаза колет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 8 августа 2018, 22:28

      и правильно сделает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2018, 22:24

      Ханни по сильнее Попова будет,не смотря на то,что последний сегодня гол забил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 8 августа 2018, 22:01

      Это мясная фишка такая на годик брать игроков и потом сливать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11