Ханни может покинуть «Спартак» и вернуться в Бельгию

Здесь часто задают вопрос почему Попов, а не Ханни да всё просто Попова года три уже пытаются продать да всё никак(зачем брали),товар надо показывать лицом, игрок сидящий на лавке не вызывает никакого интереса, Попов не плохой игрок, но попал ни туда.
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни может покинуть московский клуб. По информации Voetbalnieuws.be, игроком интересуются клубы из Бельгии и Англии.
Ранее 27-летний алжирец выразил обеспокоенность тем, что редко попадает в стартовый состав команды.
Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта».
В прошлом сезоне полузащитник провел в РПЛ семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.