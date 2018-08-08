Ханни может покинуть «Спартак» и вернуться в Бельгию

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни может покинуть московский клуб. По информации Voetbalnieuws.be, игроком интересуются клубы из Бельгии и Англии.

Ранее 27-летний алжирец выразил обеспокоенность тем, что редко попадает в стартовый состав команды.

Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта».

В прошлом сезоне полузащитник провел в РПЛ семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.