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    Погребняк: «Урал»? Вероятность перехода действительно существует»

    Бывший нападающий «Тосно» Павел Погребняк подтвердил информацию о возможном переходе в «Урал».

    «Вероятность перехода в «Урал» действительно существует. Ничего большего, кроме того, что имеется интерес, сказать не могу.

    Думаю, меньше всего сейчас «Уралу» нужны мои слова вдохновения. У них сейчас очень важный матч, в котором нужно брать три очка. Потом уже поговорим», – сказал Погребняк.

    Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 9 августа 2018, 09:09

      Паша, да уж давай. Заиграй хоть где-нибудь...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 августа 2018, 00:39

      Предлагают - соглашайся , посидишь опять на лавке , а деньги будут капать ......

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 августа 2018, 21:43

      Паша, не кочевряжся! Урал - так Урал.

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