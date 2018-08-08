Погребняк: «Урал»? Вероятность перехода действительно существует»

Бывший нападающий «Тосно» Павел Погребняк подтвердил информацию о возможном переходе в «Урал».

«Вероятность перехода в «Урал» действительно существует. Ничего большего, кроме того, что имеется интерес, сказать не могу.

Думаю, меньше всего сейчас «Уралу» нужны мои слова вдохновения. У них сейчас очень важный матч, в котором нужно брать три очка. Потом уже поговорим», – сказал Погребняк.

Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»