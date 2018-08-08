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Sky: сегодня Ковачич пройдет медосмотр в «Челси»

8 августа 2018, 14:46
7

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич сегодня пройдет медицинское обследование для «Челси». Об этом сообщил концерн Sky со ссылкой на собственный источник.

Переход рассматривается в контексте аренды с последующим правом выкупа.

Считается, что 24-летний хорват решил покинуть мадридский клуб из-за неопределенности по его будущему. Согласно Marca, вице-чемпион мира отказался от тренировок с командой Хулена Лопетеги.

Ковачич пополнил состав мадридцев в августе 2015 года, перейдя из «Интера» за 31 миллион евро. За три сезона в составе сливочных он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – Примеру и Кубок Испании.

Источник: Skysports
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Реал Хорватия Ковачич Матео
Комментарии (7)
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Xiko
1533728976
Что происходит вообще...тот не хочет тренироваться с клубом, тот бойкотирует тренировки из-за того, что не хотят отпускать в другой клуб. Ну и жесть, ребят.
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hevbn 28
1533730040
Интересные всё таки приобретения делает Челси , сначала Жоржинью , который не являлся ключевым игроком в Наполи, теперь вот Ковачич который на мой взгляд очень даже переоцененный игрок , не даром же он не был основным игроком ни в Интере ,ни в Реале , а в сборной рядом с Ракитичем и Модричем играл Брозович , а не Матео. Даже не знаю на что Челси может претендовать в сезоне с таким "усилением", в этой связи я прекрасно понимаю Куртуа , который видя, что за последние 3-4 года Челси по составу становится всё слабее и уж точно не сильнее , захотел уйти в Реал.
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zigbert
1533742416
Скорей всего место в основе Челси ,ему будет обеспечено.
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