Sky: сегодня Ковачич пройдет медосмотр в «Челси»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич сегодня пройдет медицинское обследование для «Челси». Об этом сообщил концерн Sky со ссылкой на собственный источник.

Переход рассматривается в контексте аренды с последующим правом выкупа.

Считается, что 24-летний хорват решил покинуть мадридский клуб из-за неопределенности по его будущему. Согласно Marca, вице-чемпион мира отказался от тренировок с командой Хулена Лопетеги.

Ковачич пополнил состав мадридцев в августе 2015 года, перейдя из «Интера» за 31 миллион евро. За три сезона в составе сливочных он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – Примеру и Кубок Испании.