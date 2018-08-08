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    Sky: сегодня Ковачич пройдет медосмотр в «Челси»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич сегодня пройдет медицинское обследование для «Челси». Об этом сообщил концерн Sky со ссылкой на собственный источник.

    Переход рассматривается в контексте аренды с последующим правом выкупа.

    Считается, что 24-летний хорват решил покинуть мадридский клуб из-за неопределенности по его будущему. Согласно Marca, вице-чемпион мира отказался от тренировок с командой Хулена Лопетеги.

    Ковачич пополнил состав мадридцев в августе 2015 года, перейдя из «Интера» за 31 миллион евро. За три сезона в составе сливочных он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу – Примеру и Кубок Испании.

    Источник: Skysports

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    08.08.2018 14:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 18:33

      Скорей всего место в основе Челси ,ему будет обеспечено.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2018, 15:07

      Интересные всё таки приобретения делает Челси , сначала Жоржинью , который не являлся ключевым игроком в Наполи, теперь вот Ковачич который на мой взгляд очень даже переоцененный игрок , не даром же он не был основным игроком ни в Интере ,ни в Реале , а в сборной рядом с Ракитичем и Модричем играл Брозович , а не Матео. Даже не знаю на что Челси может претендовать в сезоне с таким "усилением", в этой связи я прекрасно понимаю Куртуа , который видя, что за последние 3-4 года Челси по составу становится всё слабее и уж точно не сильнее , захотел уйти в Реал.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > hevbn 28 8 августа 2018, 15:16

      Возможно и так, но это спорно. Реал и Барса - самые желанные клубы мира для большинства игроков, это высочайший уровень престижа и ежегодные претенденты на победу во всех турнирах. Думаю, что Куртуа хочет большего, чем победа в АПЛ. Хочет ЛЧ.

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > hevbn 28 8 августа 2018, 17:25

      кова не основа в реале. потому и не был основным у хорватов, брозович хотя бы в интере бегает. Мне лично ковачич очень нравтися, у него хороший уровнь, а главное - скорость и дриблинг,ну или как это называется? не финты прямо, но 2-3 игрока пробежать он спокойно может, что он и делал в интере. Плюс он не плохой .. опекун, все помнят и знаю как он кушал месси в эль классико, казалось бы че такого, но месси в том матче мяча коснулся раза 3 наверное у штрафной. У нег есть уровень. его нужно развивать, жаль что отдают в аренуд с правом выкупа. Мне кажется модрич не уйдет и поиграте еще 1 год, и как раз ковачич вернется через год на место модрича.. но теперь еще и от челси будет многое зависеть

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > DeStar 8 августа 2018, 17:59

      Вспомни чем закончилась его опека Месси , из-за его "детской" ошибки Реал пропустил первый гол и в итоге было 0-3 для Реала, и в этом весь Ковачич , он скорее для команд которые борются за ЛЕ , а не за ЛЧ. Это моё мнение .

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > hevbn 28 8 августа 2018, 18:29

      Ты мне про одно. я тебе про другое. Ты мне про последний матч( хотя я его вообще ввиду не имел ни капли) 3-0 там было в первую очередь из-за удаления карвахаля, когда все стало ясно. Ковачич ,в одном из первых классико под рулем зидана убрал месси. Я это не говорю, кт ому что я мол крутой и обожаю ковачича. Просто тогда была статья на тему победы реала в первмо классико зидана над барсой, и там был полный разбор. Где и была отдельный абзац про то, что ковачич должен был не лично месси опекать, а быть между ним и иньестой с хави, чтобы месси не получал мячи, месси тогда вообще ни разу у штрафной его не получил. Я к этому вел. Понятно , что кова не модрич и не игрок основы нынешнего реала. я говорю, что у него большой потенциал. Я могу сказать, что месси кусок гавна в сборной аргентины и в этом весь месси, а забить фиг на его стату и достижения в барсе, как сделал это ты по одному матчу и даже одному моменту.

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      Рейтинг: +627

      Xiko 8 августа 2018, 14:49

      Что происходит вообще...тот не хочет тренироваться с клубом, тот бойкотирует тренировки из-за того, что не хотят отпускать в другой клуб. Ну и жесть, ребят.

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