Тренер «Ромы» – о поражении от «Реала»: «С таким соперником всегда будешь ошибаться»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что его команда должна сыграть лучше против «Реала» в матче Международного кубка чемпионов, особенно – в обороне.

«Некоторые игры нужны для того, чтобы понять, где нужно прибавлять. Нельзя говорить только о двух ударах в створ ворот в первом тайме, так как это принижает то, что сделала команда.

Мы могли бы активнее сыграть на перехватах. Но не нужно говорить только о цифрах, есть и положительные моменты.

Мы играли против команды высокого уровня, возможно, лучшей в мире. С таким соперником всегда будешь ошибаться.

Мне не понравилась наша оборона. Мы играли слишком грязно», – заявил Ди Франческо.

В матче Международного кубка чемпионов «Реал» обыграл «Рому» со счетом 2:1.