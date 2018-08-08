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    Тренер «Ромы» – о поражении от «Реала»: «С таким соперником всегда будешь ошибаться»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что его команда должна сыграть лучше против «Реала» в матче Международного кубка чемпионов, особенно – в обороне.

    «Некоторые игры нужны для того, чтобы понять, где нужно прибавлять. Нельзя говорить только о двух ударах в створ ворот в первом тайме, так как это принижает то, что сделала команда.

    Мы могли бы активнее сыграть на перехватах. Но не нужно говорить только о цифрах, есть и положительные моменты.

    Мы играли против команды высокого уровня, возможно, лучшей в мире. С таким соперником всегда будешь ошибаться.

    Мне не понравилась наша оборона. Мы играли слишком грязно», – заявил Ди Франческо.

    В матче Международного кубка чемпионов «Реал» обыграл «Рому» со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Рома»

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    08.08.2018 09:42
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