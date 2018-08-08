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Материалы

Реал - Рома

08.08.2018, Среда, 03:00 мск Нью-Джерси, стадион Мет Лайф Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Реал - Рома
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 8 марта, вторник 22:45 Реал 2:0 Рома
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 17 февраля, среда 22:45 Рома 0:2 Реал
Товарищеские матчи 2014

30 июля, среда 05:15 Реал 0:1 Рома
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 5 марта, среда 22:45 Реал 1:2 Рома
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
первый матч		 19 февраля, вторник 22:45 Рома 2:1 Реал
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    Рейтинг: +624

    juvseriy 8 августа 2018, 23:33

    Новый лидер во всей красе!

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