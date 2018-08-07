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    Рахимич – о дебюте Абеля Эрнандеса: «По матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич дал оценку своей бывшей команде по результатам матча второго тура РПЛ против «Ростова».

    «Нужно отметить игру обороны ЦСКА. Новая тройка защитников команды сыграется быстрее, чем нападающие.

    Видно, что команда сейчас в стадии перестройки. Надеюсь, этот процесс не займет много времени.

    Если говорить о дебюте Абеля Эрнандеса, пока рано судить о его игре, но уже по матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня. Также отмечу Ильзата Ахметова – с его выходом на поле игра ЦСКА у ворот «Ростова» оживилась», – считает Рахимич.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Известия

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    07.08.2018 07:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 07:41

      По первым матчам в прошлом году также пели и про аргентинцев в "Зените". Потом хор поющих резко поредел. Ему ещё набирать и набирать функционала и игровой кондиции. Пока он тяжеловат и скоростными данными не выделяется.

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Рубик Докоян 7 августа 2018, 09:24

      Игрок техничный, физические данные для нападающего хорошие, но находится явно не в форме из-за длительного простоя в связи с травмой. Будет у армейцев хороший плеймейкер - будут и голы Эрнандеса. Команда не сыграна, но это дело времени.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Dominator777 7 августа 2018, 09:28

      Согласен. Поэтому надо смотреть и ждать, а не петь дифирамбы по одному тайму. Ещё неизвестно как он адаптируется к нашему климату, чемпионату и искусственному газону на некоторых стадионах.

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