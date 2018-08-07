Рахимич – о дебюте Абеля Эрнандеса: «По матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич дал оценку своей бывшей команде по результатам матча второго тура РПЛ против «Ростова».

«Нужно отметить игру обороны ЦСКА. Новая тройка защитников команды сыграется быстрее, чем нападающие.

Видно, что команда сейчас в стадии перестройки. Надеюсь, этот процесс не займет много времени.

Если говорить о дебюте Абеля Эрнандеса, пока рано судить о его игре, но уже по матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня. Также отмечу Ильзата Ахметова – с его выходом на поле игра ЦСКА у ворот «Ростова» оживилась», – считает Рахимич.

Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» завершился со счетом 0:1.