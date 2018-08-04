Орлов: «В «Зените» переоценили уровень аргентинских игроков»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не нужно было подписывать так много аргентинских футболистов. В петербургском клубе выступают Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

«Я считал ошибкой столь явную ставку на аргентинцев. Не знаю, зачем Костя Сарсания соглашался приглашать пятерых футболистов из этой страны. Когда их было четверо, я уже тогда говорил, что это перекос. В таких ситуациях есть риск формирования отдельной группы игроков, которые окажутся сами по себе, но при этом будут сильно влиять на игру команды. Так и получилось.

Интерес «Интера» к Паредесу? А вы видели где-нибудь сообщение о переговорах с такими клубами? Не видели? Потому что и нет этих предложений! Ни одного зенитовского аргентинца в большие клубы не зовут. Звучало мнение, что за сезон в «Зените» они деградировали, но я считаю, это не так. Просто отсутствие интереса к ним и есть их настоящий уровень. Который в «Зените» переоценили. И финансово, и по-футбольному. Все это — наследие Манчини», – заявил Орлов.