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  • Орлов: «В «Зените» переоценили уровень аргентинских игроков»

Орлов: «В «Зените» переоценили уровень аргентинских игроков»

4 августа 2018, 09:40
21

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не нужно было подписывать так много аргентинских футболистов. В петербургском клубе выступают Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

«Я считал ошибкой столь явную ставку на аргентинцев. Не знаю, зачем Костя Сарсания соглашался приглашать пятерых футболистов из этой страны. Когда их было четверо, я уже тогда говорил, что это перекос. В таких ситуациях есть риск формирования отдельной группы игроков, которые окажутся сами по себе, но при этом будут сильно влиять на игру команды. Так и получилось.

Интерес «Интера» к Паредесу? А вы видели где-нибудь сообщение о переговорах с такими клубами? Не видели? Потому что и нет этих предложений! Ни одного зенитовского аргентинца в большие клубы не зовут. Звучало мнение, что за сезон в «Зените» они деградировали, но я считаю, это не так. Просто отсутствие интереса к ним и есть их настоящий уровень. Который в «Зените» переоценили. И финансово, и по-футбольному. Все это — наследие Манчини», – заявил Орлов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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Рубик Докоян
1533365215
Если посмотреть годичной давности высказывание всех этих оракулов по поводу Манчини, Сарсания и аргентинцев, то сплошной елей и дифирамбы. А сейчас постфактум, они уже другое твердят. Гена известный флюгер и спец переобуваться в воздухе...
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Обер-КанцлерЪ
1533366406
Год назад говорил обратное, а теперь легко переобулся Орлов!
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кузнецов артем
1533367030
Для меня наследие Манчини, это некомпетентность руководства Зенита, которое зимой ему в качестве усиления купило ему Заболотного Оздоева Набиулина. Летом прошлого года Зенит пополнило около 10 человек, понятно было что кому то места не хватит в составе, кто то просто не вольется в коллектив, но денег на возможность зимних качественных приобретений оставлено не было
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Garrincha58
1533367340
и Семак тут не поможет и никто не поможет пока эти горе руководители будут у руля команды и сегодня лишний раз убедимся в очередной в невнятной игре команды
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Мары
1533370444
Валите всё на Манчини. Его итак уже след простыл.
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spartach n1
1533373484
Зачем горекоментера везде цитируют,не понятно ?
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deinego77@yandex.ru
1533375901
Теперь у него Сарсания виноват! Иди тренеруй зенит умник!!!!!!
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Zenmaster
1533382105
Теперь все такие умные -- раньше совсем другое говорили !!!
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zigbert
1533388233
Орлов всего лишь констатирует факты.
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sidors32
1533388475
Предлагаю Малахову устроить диспут между Орловым и Рейнгольдом.
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