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    Орлов: «В «Зените» переоценили уровень аргентинских игроков»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не нужно было подписывать так много аргентинских футболистов. В петербургском клубе выступают Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

    «Я считал ошибкой столь явную ставку на аргентинцев. Не знаю, зачем Костя Сарсания соглашался приглашать пятерых футболистов из этой страны. Когда их было четверо, я уже тогда говорил, что это перекос. В таких ситуациях есть риск формирования отдельной группы игроков, которые окажутся сами по себе, но при этом будут сильно влиять на игру команды. Так и получилось.

    Интерес «Интера» к Паредесу? А вы видели где-нибудь сообщение о переговорах с такими клубами? Не видели? Потому что и нет этих предложений! Ни одного зенитовского аргентинца в большие клубы не зовут. Звучало мнение, что за сезон в «Зените» они деградировали, но я считаю, это не так. Просто отсутствие интереса к ним и есть их настоящий уровень. Который в «Зените» переоценили. И финансово, и по-футбольному. Все это — наследие Манчини», – заявил Орлов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.08.2018 09:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +161

      sidors32 4 августа 2018, 16:14

      Предлагаю Малахову устроить диспут между Орловым и Рейнгольдом.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 16:10

      Орлов всего лишь констатирует факты.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 августа 2018, 14:28

      Теперь все такие умные -- раньше совсем другое говорили !!!

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:15

      Сегодня вечером если аргентинцы чего-нибудь наваяют,будет твердить обратное...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 августа 2018, 14:14

      Просто не тех аргентинцев пригласили...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 августа 2018, 12:50

      Да это было уже понятно после первого круга чемпионата. И по Манчини, и по аргентинцам....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 августа 2018, 12:45

      Теперь у него Сарсания виноват! Иди тренеруй зенит умник!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 12:31

      Все будет нормально, дядя Гена.

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 4 августа 2018, 12:04

      Зачем горекоментера везде цитируют,не понятно ?

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > spartach n1 4 августа 2018, 19:40

      В Камеди клаб его отправить пора , пусть там комментирует .....

      1
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      Рейтинг: +222

      Леший88 4 августа 2018, 11:32

      В любом коллективе нельзя допускать землячества, которое сложилось в зените. Это губительно сказывается на всем

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