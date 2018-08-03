Игуаин объяснил, почему выбрал «Милан», а не «Челси»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал о причине своего перехода в миланский клуб.

К 30-летнему футболисту также проявлял интерес «Челси».

«Все знают, как я ценю Сарри. Но он был единственным человеком, который хотел видеть меня в «Челси». А в «Милане» все хотели меня.

Леонардо убедил меня, также как и Гаттузо. Я очень уверен в этой команде. Мне нравилась ее игра в прошлом сезоне. Я всегда выступал в командах, которые сражаются за победы. Но и «Милан» привык побеждать, и я хочу вернуть это обратно», – сказал Игуаин.

Аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах годичной аренды с правом выкупа.