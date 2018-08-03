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    Игуаин объяснил, почему выбрал «Милан», а не «Челси»

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал о причине своего перехода в миланский клуб.

    К 30-летнему футболисту также проявлял интерес «Челси».

    «Все знают, как я ценю Сарри. Но он был единственным человеком, который хотел видеть меня в «Челси». А в «Милане» все хотели меня.

    Леонардо убедил меня, также как и Гаттузо. Я очень уверен в этой команде. Мне нравилась ее игра в прошлом сезоне. Я всегда выступал в командах, которые сражаются за победы. Но и «Милан» привык побеждать, и я хочу вернуть это обратно», – сказал Игуаин.

    Аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах годичной аренды с правом выкупа.

    Источник: Tribalfootball

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    03.08.2018 17:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 августа 2018, 12:47

      блин, да много у Челси неоправданных на мой взгляд игроков, которых стоит гнать в шею...типа Мораты. Или раскрученных но тем не менее ничего не показывающих в последнее время, типа Мозеса. На мой взгляд, они балласт, кстати в случае с тем же Мозесом не дешевый отнюдь....Оба игрока не очень командные, у них нет наигранных партнеров...или как это в футболе называется, когда работает связка типа как с салахом и ко

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 августа 2018, 02:46

      Челси сам не знает, чего хочет

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Аристократ Олжик 4 августа 2018, 10:15

      Со стула на стул прыгает точнее.

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      Рейтинг: +1364

      МВС 3 августа 2018, 21:18

      В серии А Игуаин уже как рыба в воде.и менять это постоянство на туманные перспективы Туманного Альбиона,наверное,не стоит.

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      Рейтинг: +10

      awko56 3 августа 2018, 18:46

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 17:55

      Покупает ведь игроков не Сарри за свои деньги, а владельцы клубов. Маур, особенно и Конте на бабки Абрамовича хорошо развели.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MORd0R 3 августа 2018, 18:28

      Ну там хоть бабки не такие были огромные за каждого, а Маур, что в "Челси, теперь в "МЮ" требует покупок игроков, за которых надо платить большие деньги, а потом ещё и "личку" немалую.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MORd0R 3 августа 2018, 18:39

      Ну, а у Маура за 40 лямов это мизер и единицы, а так все намного дороже, и результата ожидаемого нет, а одни напряги в клубах с игроками, что в "Челси", что в "МЮ".

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      Рубик Докоян > MORd0R 3 августа 2018, 18:53

      Ну ты же за Мауром следишь и такими же менеджерами ? Куда бы не пришёл составляет список игроков которых должны ему купить. Когда перебор игроков, не всем хватает место в составе и не все себя могут проявить. Обозначенные тобой игроки где только не поиграли после "Челси", пока не раскрылись: Салах в прошлом сезоне в " Ливере", Де Брюйне в "Мансити", а Лукаку в "МЮ".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MORd0R 3 августа 2018, 19:13

      И такое бывает в биографии многих игроков и клубов. Когда не смогли увидеть и раскрыть потенциал. Но ещё раз повторю. этих игроков также не заметили о многих других клубах, пока они не нашли свою команду и своего тренера.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MORd0R 3 августа 2018, 19:19

      Деньги есть вот и не считают как в "Зените". Хотя Рома там собрал профессиональный менеджмент, но проколы бывают у всех.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MORd0R 3 августа 2018, 19:28

      Не углублялся в их проблемы, поэтому тут ничего не могу сказать. Но очевидно, что кризис есть, а когда есть большие деньги, академии мало где работают. Проще купить уже готовых игроков и решать с ними поставленные задачи.

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