Игуаин объяснил, почему выбрал «Милан», а не «Челси»

блин, да много у Челси неоправданных на мой взгляд игроков, которых стоит гнать в шею...типа Мораты. Или раскрученных но тем не менее ничего не показывающих в последнее время, типа Мозеса. На мой взгляд, они балласт, кстати в случае с тем же Мозесом не дешевый отнюдь....Оба игрока не очень командные, у них нет наигранных партнеров...или как это в футболе называется, когда работает связка типа как с салахом и ко
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал о причине своего перехода в миланский клуб.
К 30-летнему футболисту также проявлял интерес «Челси».
«Все знают, как я ценю Сарри. Но он был единственным человеком, который хотел видеть меня в «Челси». А в «Милане» все хотели меня.
Леонардо убедил меня, также как и Гаттузо. Я очень уверен в этой команде. Мне нравилась ее игра в прошлом сезоне. Я всегда выступал в командах, которые сражаются за победы. Но и «Милан» привык побеждать, и я хочу вернуть это обратно», – сказал Игуаин.
Аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах годичной аренды с правом выкупа.