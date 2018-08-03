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Игуаин объяснил, почему выбрал «Милан», а не «Челси»

3 августа 2018, 17:50
12

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал о причине своего перехода в миланский клуб.

К 30-летнему футболисту также проявлял интерес «Челси».

«Все знают, как я ценю Сарри. Но он был единственным человеком, который хотел видеть меня в «Челси». А в «Милане» все хотели меня.

Леонардо убедил меня, также как и Гаттузо. Я очень уверен в этой команде. Мне нравилась ее игра в прошлом сезоне. Я всегда выступал в командах, которые сражаются за победы. Но и «Милан» привык побеждать, и я хочу вернуть это обратно», – сказал Игуаин.

Аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах годичной аренды с правом выкупа.

Источник: Tribalfootball
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Челси Игуаин Гонсало
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1533308134
Покупает ведь игроков не Сарри за свои деньги, а владельцы клубов. Маур, особенно и Конте на бабки Абрамовича хорошо развели.
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awko56
1533311192
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МВС
1533320307
В серии А Игуаин уже как рыба в воде.и менять это постоянство на туманные перспективы Туманного Альбиона,наверное,не стоит.
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Аристократ Олжик
1533339977
Челси сам не знает, чего хочет
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Мария Мария
1533376061
блин, да много у Челси неоправданных на мой взгляд игроков, которых стоит гнать в шею...типа Мораты. Или раскрученных но тем не менее ничего не показывающих в последнее время, типа Мозеса. На мой взгляд, они балласт, кстати в случае с тем же Мозесом не дешевый отнюдь....Оба игрока не очень командные, у них нет наигранных партнеров...или как это в футболе называется, когда работает связка типа как с салахом и ко
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