Бонуччи сначала освистали фанаты «Милана», а затем – «Ювентуса»

Накануне защитник Леонардо Бонуччи оформил возвращение в «Ювентус».

31-летний футболист сборной Италии подписал с туринским клубом контракт на 5 лет. Игрок спустя год вернулся в команду, прошлый сезон он провел в «Милане».

После подписания всех необходимых бумаг Бонуччи появился на публике. Фанаты туринского клуба освистали его. Ранее футболист попал под подобную реакцию в Милане, когда выходил из офиса клуба после переговоров о переходе.