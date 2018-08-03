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    Бонуччи сначала освистали фанаты «Милана», а затем – «Ювентуса»

    Накануне защитник Леонардо Бонуччи оформил возвращение в «Ювентус».

    31-летний футболист сборной Италии подписал с туринским клубом контракт на 5 лет. Игрок спустя год вернулся в команду, прошлый сезон он провел в «Милане».

    После подписания всех необходимых бумаг Бонуччи появился на публике. Фанаты туринского клуба освистали его. Ранее футболист попал под подобную реакцию в Милане, когда выходил из офиса клуба после переговоров о переходе.

    Источник: Skysports

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    03.08.2018 07:42
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 17:05

      Если его игра будет доставлять удовольствие - свист прекратится.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:27

      вполне ожидаемая реакция, стоит перетерпеть и доказывать своей игрой.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 3 августа 2018, 10:38

      Бредовый ход у Юве((
      Взять этого престарелого бегунка и отдать перспективного молодого игрока...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 3 августа 2018, 10:13

      Иная реакция невозможна в нынешней ситуации.только своею игрой он может попытаться что-то изменить в отношении к нему болел.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 3 августа 2018, 09:47

      Повел себя как шлюха последняя...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 3 августа 2018, 09:33

      куда катится мир, исчезли принципы, нравы, солидарность и т.д.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Вит65 3 августа 2018, 08:45

      Можно было его понять еще, когда он уходил в Милан. Ну, не сложились отношения с тренером, понятно. Но после того, как он отпраздновал забитый гол в ворота юве, его на порог не надо было пускать обратно. Выглядит сейчас, конечно, он в самом приглядном свете. Долго придется отмываться. Да, и возвращение попахивает не мужским одеколоном.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 августа 2018, 07:53

      Чего он ждал, что и те и те с благодарностью к нему отнесутся за эти перебежки?))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:48

      Этого следовало ожидать. "Бегунков" нигде не любят, тем более когда уходят и приходят к заклятым соперникам...

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