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  • Фурсенко – о Рибалте: «Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было»

Фурсенко – о Рибалте: «Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было»

31 июля 2018, 18:59
10

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал назначение на должность спортивного директора клуба испанца Хавьера Рибалты.

«Сегодня у нас появился спортивный директор, очень известный специалист Хавьер Рибалта. Человек, который сможет точечно усилить наш состав. Он очень хорошо знает нашу команду: Хавьер следил не только за товарищескими матчами на сборах, но и посмотрел большое количество игр за последний год. Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было.

Мы рады, что Хавьер Рибалта присоединился к нашему клубу. Мы, как всегда, ставим перед собой самые высокие цели, и для того, чтобы их реализовать, такой специалист нам необходим.

Его первоочередная цель – познакомиться с командой, инфраструктурой, переговорить с главным тренером. В прошлом году мы практически закончили первый этап формирования новой, молодой и перспективной команды, и сейчас, с помощью Хавьера, мы точечно усилим этот состав.

Я верю, что это будет команда на долгие годы, и Хавьер нам в этом, конечно, очень поможет», – сказал Фурсенко.

В сезоне-2017/18 Рибалта работал главным скаутом в «Манчестер Юнайтед». Аналогичную должность он занимал в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год. Также в послужном списке испанского специалиста числятся «Торино», «Милан» и «Наполи».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сильвербой
1533053203
Кто бы не пришел, Фурсенко одно и тоже толдычет! Посмотрим что получиться!
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mihail200606
1533054328
про манчини он в том же духе тогда вещал... топ тренер, супер и т.д...
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Lester84
1533058239
А вы, друзья, как ни хвалитесь - в специалисты не годитесь!!!
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Рубик Докоян
1533059398
Не Фурсенко ля-ля трындеть. Уже был Манчини и купленные ему аргентинцы...
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Garrincha58
1533059582
этот горе функционер опять раскрыл рот
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семёнычев
1533059984
Ну,давай,бухти мне,как Зенит всех вынесет в этом году))))
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Kollljan
1533060074
Примерно тоже самое ты говорил о Манчини.
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val-berezko
1533060584
А что в МЮ улучшать нечего? Убрать Фурсу и команда будет на долгие годы.
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zigbert
1533062196
Фурсенко многое чего может рассказать - только слушай.
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rubinovyi2
1533102839
Опять лучший из лучших.) Намелет Фурсенка-на возу не увезешь!))))
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