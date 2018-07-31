Фурсенко – о Рибалте: «Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал назначение на должность спортивного директора клуба испанца Хавьера Рибалты.

«Сегодня у нас появился спортивный директор, очень известный специалист Хавьер Рибалта. Человек, который сможет точечно усилить наш состав. Он очень хорошо знает нашу команду: Хавьер следил не только за товарищескими матчами на сборах, но и посмотрел большое количество игр за последний год. Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было.

Мы рады, что Хавьер Рибалта присоединился к нашему клубу. Мы, как всегда, ставим перед собой самые высокие цели, и для того, чтобы их реализовать, такой специалист нам необходим.

Его первоочередная цель – познакомиться с командой, инфраструктурой, переговорить с главным тренером. В прошлом году мы практически закончили первый этап формирования новой, молодой и перспективной команды, и сейчас, с помощью Хавьера, мы точечно усилим этот состав.

Я верю, что это будет команда на долгие годы, и Хавьер нам в этом, конечно, очень поможет», – сказал Фурсенко.

В сезоне-2017/18 Рибалта работал главным скаутом в «Манчестер Юнайтед». Аналогичную должность он занимал в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год. Также в послужном списке испанского специалиста числятся «Торино», «Милан» и «Наполи».