Семин: «Фарфан сыграл достойно, хотя и мало тренировался»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался доволен игрой форварда команды Джефферсона Фарфана в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Уфой», который только недавно присоединился к железнодорожникам после чемпионата мира-2018.

Матч первого тура РПЛ «Уфа» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.

– Как вам игра Фарфана?

– Он впервые вышел на поле, не реализовал момент, но сыграл достойно, хотя и мало тренировался. Проблема в том, что у нас есть футболисты, которые провели полные сборы, а есть те, у кого было всего несколько тренировок. Чувствуется разница в физической форме.

– Справедливо ли Кверквелии отменили дисквалификацию с прошлого сезона?

– Это решение не только по Кверквелии, но и по ряду других футболистов. Я считаю, что решение правильное. Сезон закончен, зачем переносить что-то на новый чемпионат. Тем более Соломон получил вторую желтую карточку не за грубость или какое-то хулиганство.

Красная в матче за Суперкубок? Это разные турниры. Таков утвержденный регламент.