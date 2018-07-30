Рафинья – о новичке «Барселоны»: «Артур обладает техникой Хави»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара оценил действия новичка команды хавбека Артура в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом».

«Я не люблю делать сравнения, но Артур обладает техникой Хави. Под этим я понимаю то, как он обращается с мячом на поле и делает передачи.

Думаю, это действительно отличное приобретение для «Барселоны», – сказал Алькантара.

Матч Международного кубка чемпионов «Барселона» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2 (5:3 – по пенальти). Артур стал автором одного из голов.