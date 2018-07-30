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Барселона - Тоттенхэм

29.07.2018, Воскресенье, 06:00 мск Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Барселона - Тоттенхэм
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009

24 июля, пятница 23:00 Тоттенхэм 1:1 Барселона
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    Рейтинг: +12743

    Cules2013 29 июля 2018, 08:14

    Жаль, что в основное время не выиграли.

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