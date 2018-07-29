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  • Ледяхов: «Удаление Семенова? Это же наши судьи, отечественные»

Ледяхов: «Удаление Семенова? Это же наши судьи, отечественные»

29 июля 2018, 08:36
7

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:1). На 25-й минуте встречи грозненская команда осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Андрей Семенов.

«Матч разделился на два отрезка. После удаления было тяжело играть, но отрезками мы показывали неплохую игру.

Что касается удаления, то это же наши судьи, отечественные – здесь ничего неясного не может быть. Мы планировали играть от обороны, но «Ростов» отдал нам инициативу. Если бы встреча продолжалась в равных составах, то результат был бы другим», – сказал Ледяхов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Семенов Андрей Ледяхов Игорь
Комментарии (7)
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Сильвербой
1532845499
Чем ты не доволен? Семенов сорвал выход один в один, за "фол последней надежды" дается красная карточка!!!
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Вомбат
1532845536
Судье можно вменить только колебания при принятии решения. Очевидно, он изменил его после подсказа от линейного. Красная по делу, Семенов подвел команду.
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sined1951
1532856591
Хреново, когда тренер не знает футбольных правил. Был чистый фол "последней надежды". Судья должен был без колебаний показывать красную карточку, но он вначале проявил малодушие, правда потом исправился. Ледяхова за такое интервью нужно штрафовать на хорошую сумму чтобы впредь не повадно было. В Англии за это наказывают.
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eleng
1532859697
Всегда считал Ледяхова справедливым спортсменом, но данный его коммент - не прибавит ему авторитета. Возможно это эмоции от горечи поражения...
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vgarakh
1532936256
Ледяхов говорит не искренние слова.
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RJM555
1532947977
не пристало футбольному тренеру такие высказывания соломку себе стелить таким образом негоже.
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RJM555
1532948136
очень уважал его как футболиста и тренера, но сейчас подумываю над тем как одной фразой можно все перечеркнуть.
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