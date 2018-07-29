Ледяхов: «Удаление Семенова? Это же наши судьи, отечественные»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:1). На 25-й минуте встречи грозненская команда осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Андрей Семенов.

«Матч разделился на два отрезка. После удаления было тяжело играть, но отрезками мы показывали неплохую игру.

Что касается удаления, то это же наши судьи, отечественные – здесь ничего неясного не может быть. Мы планировали играть от обороны, но «Ростов» отдал нам инициативу. Если бы встреча продолжалась в равных составах, то результат был бы другим», – сказал Ледяхов