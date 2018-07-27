Анри выбирает из четырех предложений о тренерской работе

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри в скором времени получит работу в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось, что француз возглавит «Астон Виллу». Позже руководство бирмингемского клуба решило отставить на своем посту Стива Брюса.

Сейчас Анри выбирает из четырех предложений, которые есть у него на руках. В ближайшие две недели он должен определиться с местом продолжения работы. Анри при этом все еще остается помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.