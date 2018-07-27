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Сегодня Эрнандес подпишет трехлетний контракт с ЦСКА

27 июля 2018, 10:07
12

Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес сегодня, 27 июля, подпишет контракт с ЦСКА. Соглашение с российским клубом будет рассчитано на три года.

Футболист находится в Москве с 25 июля, когда он прибыл для прохождения медицинского осмотра. Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.

В ЦСКА он перейдет на правах свободного агента.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Трансферы ЦСКА Халл Сити Эрнандес Абель
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1532676634
Посмотрим, настоящий полковник Абель или Лёня ошибся, заслав казачка армейцам...
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KOLBIS
1532678029
Ну хоть можно вздохнуть,форвард появился,а то уже мысли были,что на молодежке вылезти хотят...Не Суарес конечно,но хоть так...
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zigbert
1532678281
Слуцкий зря не предложит.
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Иван Разглыба
1532678910
Главное без травм обойтись
Ответить
Krossmen73
1532680790
Интересно будет посмотреть как новичок впишется в состав армейцев.Думаю что Гончаренко найдёт ему достойное применение.
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Vitaly1960
1532681281
Как это? 3-х летний контракт и свободный агент! То есть ЦСКА на нём заработать не сможет!?
Ответить
яйва-яйва
1532683912
Отлично!
Ответить
dddolphin
1532691356
Сорри, от какого числа новость?))))
Ответить
Отчаянный Пердун
1532971098
прошло 3 дня и ничего!!!
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