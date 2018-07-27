Сегодня Эрнандес подпишет трехлетний контракт с ЦСКА

Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес сегодня, 27 июля, подпишет контракт с ЦСКА. Соглашение с российским клубом будет рассчитано на три года.

Футболист находится в Москве с 25 июля, когда он прибыл для прохождения медицинского осмотра. Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.

В ЦСКА он перейдет на правах свободного агента.