Салах – Кариусу: «Оставайся сильным и игнорируй своих ненавистников»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал голкипера команды Лориса Кариуса.

После ошибки в матче международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией» немецкий вратарь допустил ошибку, отдав пас на соперника, чем вызвал очередную порцию критики со стороны болельщиков в соцсетях.

«Оставайся сильным, Кариус. Это случалось с лучшими из футболистов. Не обращай внимания на тех, кто тебя ненавидит», – написал Салах в твиттере.

Ранее голкипер «Порту» Икер Касильяс призвал фанатов оставить Кариуса в покое.