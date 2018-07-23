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    Салах – Кариусу: «Оставайся сильным и игнорируй своих ненавистников»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал голкипера команды Лориса Кариуса.

    После ошибки в матче международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией» немецкий вратарь допустил ошибку, отдав пас на соперника, чем вызвал очередную порцию критики со стороны болельщиков в соцсетях.

    «Оставайся сильным, Кариус. Это случалось с лучшими из футболистов. Не обращай внимания на тех, кто тебя ненавидит», – написал Салах в твиттере.

    Ранее голкипер «Порту» Икер Касильяс призвал фанатов оставить Кариуса в покое.

    Источник: Twitter

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    23.07.2018 18:12
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