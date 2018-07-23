Касильяс: «Оставьте Кариуса в покое!»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс высказал слова поддержки голкиперу «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок.

«Когда все эти нападки на Кариуса закончатся? Есть много более серьезных проблем в мире! Оставьте парня в покое! Ведь он такой же обычный человек, как и все мы!» – написал Касильяс в твиттере.

В финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале