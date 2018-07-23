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Касильяс: «Оставьте Кариуса в покое!»

23 июля 2018, 09:05
7

Вратарь «Порту» Икер Касильяс высказал слова поддержки голкиперу «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок.

«Когда все эти нападки на Кариуса закончатся? Есть много более серьезных проблем в мире! Оставьте парня в покое! Ведь он такой же обычный человек, как и все мы!» – написал Касильяс в твиттере.

В финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

«Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Порту Касильяс Икер Кариус Лорис
Комментарии (7)
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KOLBIS
1532326496
Кариус теперь имя нарицательное,со всеми бывает,но люди такие,хорошего никогда не замечают,а плохое всегда помнят,одно только выражение Скержаковить чего стоит...
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insider_retro
1532326562
Проявление корпоративной солидарности, со стороны Икера, конечно, трогает... Но с косяками Кариусу надо заканчивать, ибо так можно с карьерой на высоком уровне закончить...
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Pro100Kid
1532329158
Кариус по своей профессии,а тем более по амплуа - человек публичный и обсуждаемый. Поэтому,когда он совершает по 2 грубых ошибки в каждом матче - критики никак не избежать. И единственный способ эту критику прекратить - перестать допускать такие ляпы, либо перейти в менее обсуждаемую и заметную команду,как вариант.
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BoltCX
1532332406
Значит будет взлет скоро
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84aivengo
1532333072
ему надо в аренду в какой нибудь средний клуб уверенности набрать. желательно за пределы англии
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zigbert
1532337631
Иногда кажется как будто над ним висит какое то проклятье.
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Gamidio
1532345073
Бедный парень. Одна ошибка и его карьера пошла под откос
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