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    Касильяс: «Оставьте Кариуса в покое!»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс высказал слова поддержки голкиперу «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок.

    «Когда все эти нападки на Кариуса закончатся? Есть много более серьезных проблем в мире! Оставьте парня в покое! Ведь он такой же обычный человек, как и все мы!» – написал Касильяс в твиттере.

    В финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

    «Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

    Источник: Twitter

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    23.07.2018 09:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 23 июля 2018, 14:24

      Бедный парень. Одна ошибка и его карьера пошла под откос

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 12:20

      Иногда кажется как будто над ним висит какое то проклятье.

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 июля 2018, 11:14

      Был такой глагол - kerzhakoved, а теперь новый - kariused.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июля 2018, 11:04

      ему надо в аренду в какой нибудь средний клуб уверенности набрать. желательно за пределы англии

      3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 июля 2018, 10:53

      Значит будет взлет скоро

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 июля 2018, 09:59

      Кариус по своей профессии,а тем более по амплуа - человек публичный и обсуждаемый. Поэтому,когда он совершает по 2 грубых ошибки в каждом матче - критики никак не избежать. И единственный способ эту критику прекратить - перестать допускать такие ляпы, либо перейти в менее обсуждаемую и заметную команду,как вариант.

      4
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 23 июля 2018, 09:16

      Проявление корпоративной солидарности, со стороны Икера, конечно, трогает...
      Но с косяками Кариусу надо заканчивать, ибо так можно с карьерой на высоком уровне закончить...

      8
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 09:14

      Кариус теперь имя нарицательное,со всеми бывает,но люди такие,хорошего никогда не замечают,а плохое всегда помнят,одно только выражение Скержаковить чего стоит...

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