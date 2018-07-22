Непомнящий: «Снимаю шляпу перед Слуцким. Головин – это 100-процентная заслуга Леонида»

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поговорил о фигуре полузащитника ЦСКА Александра Головина. Специалист отметил заслугу бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Не буду лукавить: Головин мне не сразу в глаза бросился. Когда Леня Слуцкий стал подпускать его к основе, у меня были сомнения. Хотелось бы еще раз снять перед Леней шляпу. Леня – молодец! То, что парень заиграл, на 100 процентов его заслуга.

Были тогда и другие молодые игроки. Мы их много раз обсуждали. И один из аргументов в пользу Головина был такой – он играл в ритме, в котором мало кто играл не только из молодых, но и из футболистов стартового состава.

Да, его не хватало на полный матч – он был достаточно тщедушным. Но у него были высокие скорость мышления, скорость передвижения, хорошая работа с мячом», – рассказал Непомнящий.

Сейчас за Головина ведут борьбу «Челси» и «Монако».