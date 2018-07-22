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    Непомнящий: «Снимаю шляпу перед Слуцким. Головин – это 100-процентная заслуга Леонида»

    Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поговорил о фигуре полузащитника ЦСКА Александра Головина. Специалист отметил заслугу бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    «Не буду лукавить: Головин мне не сразу в глаза бросился. Когда Леня Слуцкий стал подпускать его к основе, у меня были сомнения. Хотелось бы еще раз снять перед Леней шляпу. Леня – молодец! То, что парень заиграл, на 100 процентов его заслуга.

    Были тогда и другие молодые игроки. Мы их много раз обсуждали. И один из аргументов в пользу Головина был такой – он играл в ритме, в котором мало кто играл не только из молодых, но и из футболистов стартового состава.

    Да, его не хватало на полный матч – он был достаточно тщедушным. Но у него были высокие скорость мышления, скорость передвижения, хорошая работа с мячом», – рассказал Непомнящий.

    Сейчас за Головина ведут борьбу «Челси» и «Монако».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2018 16:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 22 июля 2018, 23:13

      Был тщедушным? Да его сейчас в АПЛ какой-нить Самба или Туре прихватит разок - и всё.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июля 2018, 18:18

      От Непомнящего подобного не ожидал! Хватит изображать из себя изобретателей велосипедов! Даже в угоду Гинеру, Абрамовичу и Слуцкому, угробившему Костю Базелюка!
      Головин - сибирский продукт, купленный в октябре 2012 года ЦСКА. И продукт готовенький, благо с 6 лет обучался у местного тренера ДЮСШ Александра Плясунова. В ЦСКА же больше двух лет Слуцкий его "в упор не видел", и только, когда случайно для Слуцкого оказалось, что Саша даёт результат, тот стал попадать в заявку и выходить на замену. В основе команды с 20-летнего возраста - с сезона 2016/2017 (Мбаппе в 18 лет - уже чемпион мира!). Просто счастье для Мбаппе, что он к Слуцкому не попал... Два-три года - НА ВЕТЕР!!! Если психика выдержит. У Кости Базелюка не выдержала.
      И Гончаренко, и Черчесов грамотно использовали все возможности Головина, но никто из них даже не пытался приХватизировать право на создание Головина, как футболиста. Равно как и Великий Висенте Феола, выпустивший 17-летнего Пеле на Чемпионате мира в 1958 года, не корчил из себя "крёстного отца" этого футбольного вундеркинда, ибо тот достаточно хорошо был известен специалистам и болельщикам по выступлениям за "Сантос", где играл с 15-летнего возраста.
      Замени Гончаренко Слуцкого в 2012 году, Головин бы сегодня играл в основе "Барселоны"! И хронического и ежегодного позора в еврокубках не было бы, ибо состав был вдвое сильнее, чем в первом удачном за долгие годы евросезоне 2017/2018 при Гончаренко. И оборона была в самом футбольном возрасте!

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > cska-62 22 июля 2018, 18:36

      как там в нарнии?

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      Рейтинг: +161

      daunis > cska-62 22 июля 2018, 19:18

      Согласен полностью. Эти сказочки про прекрасно работающего с молодежью Слуцком порядком поднадоели.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > daunis 22 июля 2018, 21:29

      Заметка выполнила ещё одну функцию. На общем табло сейчас 0, а на самом деле МАССА оценок. 50 % минусов от пользователей, которые давно у меня в списке. Заказные слуцепоклонники. Роман Аркадьевич, вероятно, расщедрился... Ну, пошёл бы работать комментатором. У него это действительно хорошо получается. И у Карпина, кстати, тоже. Но не нужно заниматься не своим делом! Когда меня упрекают в предвзятости к Слуцкому, то я всем напоминаю, что я яростно его защищал от нападок за шуточное интервью про судей. Пусть немного неуместное, но скандал раздули вселенский и в самое неудобное для него и нашей сборной время. Хотя своего мнения о Слуцком-тренере и тогда не менял. Оснований - НОЛЬ!

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > cska-62 22 июля 2018, 23:16

      О да! Базелюка именно Слуцкий угробил, не сам игрок обкакелся, что ты! Куча шансов - но угробил его именно Лёня, ага.
      И Головня - продукт чисто сибирский, безусловно. Сибиряки ведь каждый сезон в еврокубках играют, то Томь, то Сибирь, то Луч.
      Задохлик ваш Головин, работать и работать ему ещё много, а из него уже лепят суперзвезду.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 июля 2018, 18:07

      и это единственный воспитанник ЦСКА, появившийся при Слуцком... за 7(!) лет работы

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Diesel133 22 июля 2018, 21:32

      Какой воспитанник ЦСКА? Головин - воспитанник ДЮСШ из Сибири!

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      Рейтинг: +706

      111ax > Diesel133 23 июля 2018, 13:58

      он не воспитанник ЦСКА. Во всей РФ за последние годы очень мало хороших воспитанников появилось

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      Рейтинг: +468

      Alemann 22 июля 2018, 18:04

      Уже утомили со своим Головиным.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2018, 17:12

      Прежде всего это заслуга самого Головина.....Александр трудился и добился такого успеха....

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 22 июля 2018, 16:49

      Насчет 100% заслуги Слуцкого - очень спорно! Да, Слуцкий его подпустил к игре за основу ЦСКА и на Евро 2016 взял его в сборную. Но на мой взгляд блистать он уже начал именно под началом Гончаренко. Да и в сборной заблистал уже после ухода Слуцкого! Как по мне, 50% успеха Головина - это заслуга Михалыча.

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