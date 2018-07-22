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  • Непомнящий: «Снимаю шляпу перед Слуцким. Головин – это 100-процентная заслуга Леонида»

Непомнящий: «Снимаю шляпу перед Слуцким. Головин – это 100-процентная заслуга Леонида»

22 июля 2018, 16:31
13

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поговорил о фигуре полузащитника ЦСКА Александра Головина. Специалист отметил заслугу бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Не буду лукавить: Головин мне не сразу в глаза бросился. Когда Леня Слуцкий стал подпускать его к основе, у меня были сомнения. Хотелось бы еще раз снять перед Леней шляпу. Леня – молодец! То, что парень заиграл, на 100 процентов его заслуга.

Были тогда и другие молодые игроки. Мы их много раз обсуждали. И один из аргументов в пользу Головина был такой – он играл в ритме, в котором мало кто играл не только из молодых, но и из футболистов стартового состава.

Да, его не хватало на полный матч – он был достаточно тщедушным. Но у него были высокие скорость мышления, скорость передвижения, хорошая работа с мячом», – рассказал Непомнящий.

Сейчас за Головина ведут борьбу «Челси» и «Монако».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие ЦСКА Балтика Витесс Головин Александр Слуцкий Леонид Непомнящий Валерий
Комментарии (13)
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Lester84
1532267385
Насчет 100% заслуги Слуцкого - очень спорно! Да, Слуцкий его подпустил к игре за основу ЦСКА и на Евро 2016 взял его в сборную. Но на мой взгляд блистать он уже начал именно под началом Гончаренко. Да и в сборной заблистал уже после ухода Слуцкого! Как по мне, 50% успеха Головина - это заслуга Михалыча.
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a-rakhmatov
1532268778
Прежде всего это заслуга самого Головина.....Александр трудился и добился такого успеха....
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Alemann
1532271877
Уже утомили со своим Головиным.
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Diesel133
1532272023
и это единственный воспитанник ЦСКА, появившийся при Слуцком... за 7(!) лет работы
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cska-62
1532272728
От Непомнящего подобного не ожидал! Хватит изображать из себя изобретателей велосипедов! Даже в угоду Гинеру, Абрамовичу и Слуцкому, угробившему Костю Базелюка! Головин - сибирский продукт, купленный в октябре 2012 года ЦСКА. И продукт готовенький, благо с 6 лет обучался у местного тренера ДЮСШ Александра Плясунова. В ЦСКА же больше двух лет Слуцкий его "в упор не видел", и только, когда случайно для Слуцкого оказалось, что Саша даёт результат, тот стал попадать в заявку и выходить на замену. В основе команды с 20-летнего возраста - с сезона 2016/2017 (Мбаппе в 18 лет - уже чемпион мира!). Просто счастье для Мбаппе, что он к Слуцкому не попал... Два-три года - НА ВЕТЕР!!! Если психика выдержит. У Кости Базелюка не выдержала. И Гончаренко, и Черчесов грамотно использовали все возможности Головина, но никто из них даже не пытался приХватизировать право на создание Головина, как футболиста. Равно как и Великий Висенте Феола, выпустивший 17-летнего Пеле на Чемпионате мира в 1958 года, не корчил из себя "крёстного отца" этого футбольного вундеркинда, ибо тот достаточно хорошо был известен специалистам и болельщикам по выступлениям за "Сантос", где играл с 15-летнего возраста. Замени Гончаренко Слуцкого в 2012 году, Головин бы сегодня играл в основе "Барселоны"! И хронического и ежегодного позора в еврокубках не было бы, ибо состав был вдвое сильнее, чем в первом удачном за долгие годы евросезоне 2017/2018 при Гончаренко. И оборона была в самом футбольном возрасте!
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general.lizyukov
1532290435
Был тщедушным? Да его сейчас в АПЛ какой-нить Самба или Туре прихватит разок - и всё.
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